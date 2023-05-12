Потужніші за ATACMS: як ракети Storm Shadow наблизять перемогу України над Росією

В РФ ЗАПАНІКУВАЛИ

Велика Британія постачила Україні далекобійні крилаті ракети «Сторм Шедоу». Вони потрібні українським військам для успішного контрнаступу на фронті.

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Факт передачі Україні ракет «Сторм Шедоу» підтвердив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес:

Сьогодні я можу підтвердити, що Велика Британія дарує Україні ракети «Сторм Шедоу». Це звичайні ракети великої дальності, призначені лише для високоточних ударів.

За його словами, ця зброя стане доповненням до уже подарованих систем великої дальності, зокрема «Хаймарсів» та «Гарпунів», а також української крилатої ракети «Нептун» та переданих іншими країнами засобів більшої дальності.

Далекобійна крилата ракета "Сторм Шедоу" © MBDA-SYSTEMS.COM

Посадовець не уточнив точної кількості переданої зброї, але запевнив, що Київ отримає від Сполученого Королівства достатньо «Сторм Шедоу», щоб задовольнити нагальні потреби. Воллес також не сказав, чи нове озброєння вже є на території України, однак, за інформацією телеканалу «Сі-Ен-Ен», Київ ракети таки отримав.

На інформацію про передачу Україні далекобійних ракет відреагували у РФ. Там повідомили, що російські збройні сили дадуть «адекватну відповідь» на це рішення.

«Це потребуватиме адекватної відповіді наших військових, які, природно, ухвалюватимуть відповідні рішення з огляду на це», — зауважив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«С торм Шедоу»

Це авіаційна крилата ракета класу «повітря-земля» дальньої дії. Вона призначена для подолання систем протиповітряної оборони (ППО) та знищення стаціонарних об’єктів.

Вага ракети — 1300 кг, висота польоту — 30-40 м, швидкість — 1000 км/год. Дальність ракети в оригінальній версії до 560 км, в експортній — до 300 км. Але поки невідомо, який саме варіант озброєння надійшов до України.

Як пояснює експерт із ракетного озброєння Олег Катков, у світі діяв режим контролю ракетних технологій. Це домовленість урядів неформальної асоціації країн дотримуватися правил щодо нерозповсюдження ракетного обладнання і технологій подвійного використання.

За словами пана Каткова, РФ була учасницею домовленості, але порушила умови:

— За офіційним повідомленням Міноборони Білорусі, їхні збройні сили отримали від Росії ОТРК «Іскандер» із балістичними ракетами, які мають дальність 500 км. Також у них є крилата ракета Р-500 дальністю від 1500 км, яка стала причиною знищення договору РСМД. Отже, чи діє тепер стосовно України обмеження в постачанні ракет дальністю в 300 км, питання дискусійне.

Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро продемонстрував, куди можуть дістати ракети «Сторм Шедоу» © твіттер / Пол Массаро

Олег Катков зазначає, що ракети «Сторм Шедоу» є навіть кращими за жадані українцями американські ракети «Атакамс»:

— Як ракета повітряного базування вона має значно більшу оперативну мобільність, тому що літак із нею за один день може відпрацювати на трьох абсолютно різних напрямках. «Атакамс» є тактичним ракетним комплексом, який використовується з наземного комплексу «Хаймарс», який, вочевидь, не має такої мобільності.

Літак може дістатися значно ближче до переднього краю противника або зайти з неочікуваних напрямків та запустити ракету «Сторм Шедоу» з ближчої відстані, ніж «Хаймарс» із «Атакамс».

Storm Shadow під крилом Eurofighter Typhoon © defence-ua.com

Бойова частина «Сторм Шедоу» важить 450 кг (більше, ніж в «Атакамс») і має два елементи. Спочатку спрацьовує кумулятивний заряд, який пробиває землю, армований бетон чи іншу перешкоду, а вже в цей отвір потрапляє основна бойова частина.

Ще одна перевага британської ракети перед американською — система навігації. Як і в «Атакамс», «Сторм Шедоу» має інерціальну та супутникову систему навігації. Є також DSMAC, коли ракета сканує під собою земну поверхню та звіряє з еталонним зображенням. Можливими її цілями можуть бути командні пункти, аеродроми, порти, інфраструктура, склади боєприпасів, кораблі та підводні човни, мости та інші стратегічні об’єкти.

Але зважаючи на вартість однієї ракети та загальну їхню кількість, яку нам можуть передати союзники, Україна має уражати за допомогою «Сторм Шедоу» тільки найважливіші стратегічні об’єкти. Ці влучання, на думку експерта, мають бути істотними для досягнення перемоги:

— Орієнтовна експортна вартість цієї ракети від 1,3 до 2,3 мільйонів євро. За офіційними даними, Велика Британія замовила в 90-х роках від 700 до 1000 одиниць «Стром Шедоу». Ще 500 замовила Франція та 200 одиниць Італія. Зрозуміло, що йдеться тут не про передачу нам не те що тисячі ракет, а й навіть багато сотень.

Але й вони нам потрібні для ураження найбільш важливих цілей принаймні в окупованому Криму, каже військовий оглядач Денис Попович:

— Зважаючи на кількість цілей, які можуть нас зацікавити, то тільки в Криму їх сотні. Це аеродроми, базування, Чорноморський флот РФ, який є абсолютною військової ціллю для цих ракет, нафтобази, зрештою, це Керченський міст та багато іншого.

Ракети "Стром Шедоу" можуть дістати до Кримського мосту. © Deepstate

Офіційно британські ракети не сумісні із жодним українським літаком, тому йдеться про їхню інтеграцію під крило радянських машин. Найімовірніше, каже експерт із ракетних озброєнь, це Су-24М. Олег Катков нагадує, що інформація про такі роботи з'явилася ще торік у листопаді: оскільки «інтеграція такого озброєння є дуже кропіткою та довготривалою роботою, це свідчить про те, що рішення про передачу "Стром Шедоу" Україні було ухвалено вже давно».

Більше ракет не буде

Сполучене Королівство стало першою країною, яка оголосила про надання Україні далекобійних ракет. Ще торік Лондон також першим ухвалив рішення постачати важкі танки «Челенджер». Потому наші союзники створили «танкову коаліцію» — і Київ отримав сотні потрібних машин.

І тепер усі очікують, що й інші країни наслідуватимуть Сполучене Короліство і також зважаться передати нам далекобійні ракети. Але опитані RFI експерти радять не сподіватися на повторення «танкового сценарію».

«Передача нам "Атакамс" стала абсолютно заполітизованою темою. Навряд чи після всіх заяв із боку Вашингтона про неможливість такого кроку, вийде Джо Байден та скаже: "Вибачте, ми помилялися"», — каже Катков.

Неоптимістичний і Денис Попович. Він не очікує валу подібних рішень від наших союзників, але зазначає, що отримання «Сторм Шедоу» вже є потужною підтримкою:

— Поки нам нема, на що більше розраховувати. Але навіть із рішенням Британії ми отримали те, що нам треба. Ця ракета є майже вдвічі потужнішою за «Атакамс». І в найближчий час я не передбачаю якогось валу з приводу передачі нам далекобійних ракет від інших країн.