Співпраця з ФСБ та соратником Кадирова: нові злочини екс-міністра освіти Дмитра Табачника

ДЕРЖАВНА ЗРАДА

Співпраця з ФСБ та соратником Кадирова: СБУ повідомила про нові злочини екс-міністра освіти Дмитра Табачника

Підозрюваний у державній зраді колишній міністр освіти часів Януковича Дмитро Табачник співпрацює з Федеральною службою безпеки Російської Федерації і соратником глави Чечні. Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Слідчі СБУ встановили, що після початку повномасштабного вторгнення Табачник координував з представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України. Зокрема ексміністр брав активну участь в організації так званих «референдумів» у тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької областей:

Разом з цим Табачник безпосередньо виконував завдання Москви щодо «переформатування» освітньої та медичної галузей під потреби країни-агресорки. Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань РФ. Відповідні «заходи» зрадник проводив спільно з гауляйтерами Сальдо і Балицьким

Торік восени Дмитра Табачника призначили «радником» керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області. Окрім того, його включили до місцевого осередку кремлівської партії «Єдина Росія».

Служба безпеки України повідомляє, що Табачник перебуває на прямому «зв’язку» з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим.

Крім того, правоохоронці повідомляють про факти участі колишнього високопосадовця у розграбуванні майна мешканців Мелітополя:

Спільно з Мурадом Саідовим — так званим «смотрящим» від Кадирова за регіоном, у квітні минулого року вони організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу

На підставі зібраних доказів Дмитру Табачнику додатково повідомлено про підозру про пособництво державі-агресору та порушенні законів та звичаїв війни.

Торік у листопаді СБУ вже повідомила Табачнику про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Згодом було арештоване його майно на загальну суму понад 2 мільйони доларів.