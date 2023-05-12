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Страгенічний план реформування правоохоронних органів. Які зміни передбачаються, та коли?

Президент України Володимир Зеленський підписав комплексний стратегічний план реформування вітчизняної системи правопорядку. Зміни стосуватимуться усіх правоохоронних органів та прокуратури і набуватимуть чинності до 2027 року.

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Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку створений, щоб виконати сім рекомендацій Європейської комісії. Україна отримала їх разом зі статусом країни-кандидата на членство в ЄС.

Документом визначені пріоритети реформування правоохоронних органів. Зокрема це дієвість та ефективність органів правопорядку та прокуратури, як невід’ємної складової сектору безпеки і оборони. Очікується комплексна цифрова трансформація, дотримання принципів відкритості, прозорості, підзвітності, незалежності та політичної нейтральності відомств. А також посилення послідовної кримінальної політики, пріоритетом якої є запобігання злочинності.

У своєму вечірньому зверненні Президент зазначив, що органи правопорядку мають працювати так, щоб люди реально відчували безпеку, захищеність та справедливість:

Довіра в державі, довіра до держави формуються з довіри до тих, хто діє від імені держави. Правоохоронці, система прокуратури – ключові в цьому. Звичайно, разом з усіма іншими, хто працює в державному апараті. Україна має стати і вже стала місцем сили Європи та всього вільного світу. Маємо забезпечити в Україні максимум безпеки, максимум свободи, максимум поваги до закону, до людини.

Загалом план реформування розрахований на органи прокуратури, Нацполіції, Державної прикордонної служби, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки, Служби безпеки та Державної митної служби України.

Над планом спільно працювали міжвідомча робоча група за участі міжнародних експертів, створена Офісом Генерального прокурора, а також Консультативна місія ЄС (EUAM). В останній вже відреагували на підписання реформи Зеленським:

Цей План є прискорювачем для реформування сектору цивільної безпеки України та є важливим кроком у процесі інтеграції України в ЄС. Місія надаватиме подальшу підтримку щодо реалізації цієї стратегії, включно з розробкою наступного плану дій

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас також привітав затвердження плану реформи органів правопорядку.