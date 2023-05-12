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Удари по складах, командних центрах та позиціях росіян: як Україна готується до контрнаступу

Українські сили розпочали виконання «підготовчих» операцій напередодні довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ. Про це повідомляє американський телеканал CNN з покликанням на високопоставлених чиновників США та країн Заходу.

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За інформацією журналістів, йдеться про ураження низки цілей: складів зброї, командних центрів, а також місць дислокації бронетехніки й артилерійських систем. Їхнє знищення підготує поле бою до наступу української армії. Така тактика є стандартною і застосовується перед масштабними об’єднаними операціями.

Коли наприкінці минулого літа Україна розпочала контрнаступ у південних та північно-східних регіонах, йому так само передували повітряні атаки для підготовки поля бою. За словами високопоставленого американського військового чиновника, нинішні заходи можуть тривати багато днів, перш ніж розпочнеться будь-який запланований наступ українських сил.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що його країні все ще потрібно «трохи більше часу», перш ніж розпочати контрнаступ. За його словами, потрібно дочекатися більше обіцяної західної військової допомоги.

«З тим, що ми маємо, ми можемо йти вперед і досягнути успіху», — сказав Зеленський європейським суспільним мовникам в інтерв’ю, опублікованому в четвер. «Але ми втратили б багато людей. Я вважаю, що це неприйнятно».

«Тож нам потрібно почекати. Нам ще потрібно трохи часу», — наголосив він.

Київ все ще очікує постачання бронетехніки, зокрема танків, які, за словами Зеленського, «надходять партіями».

А втім, як зазначається у матеріалі CNN, підготовчі операції також можуть виконуватися, щоб заплутати окупантів.

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