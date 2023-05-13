Одна з наймасованіших атак дронами — вночі РФ вдарила безпілотниками по Україні
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У ніч на 13 травня росіяни запустили безпілотники одразу по кількох українських містах. Цілили по цивільних об'єктах, подекуди є влучання.
Вибухи було чутно у Київський, Миколаївській, Хмельницькій та Львівській областях. Про це повідомляли офіційні джерела обласних та міських рад.
Так, зокрема, повідомили, що усі «Шахеди», якими росіяни здійснили вже шосту з початку травня повітряну атаку Києва, збила система ППО.
«Під час останньої повітряної тривоги, яка в Києві тривала 2,5 години, в повітряному просторі в напрямку столиці були виявлені, попередньо, іранські баражуючі боєприпаси «Shahed». Всі ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ, успішно знищені!», — йдеться у дописі.
«В одній із п’ятиповерхівок вибиті практично всі вікна, пожежі в трьох квартирах... Також є пошкодження у навчальному закладі», — написали в офіційному телеграмі.
Пізніше повідомили, що постраждало троє людей, одного з поранених забрала швидка.
Вибухи чули також і на Львівщині, але як повідомив глава місцевої ОВА Максим Козицький, це було лише відлуння роботи ППО в іншій області.
Окрім того, росіяни атакували ще й Хмельниччину. Згідно інформації, яку опублікувала Обласна адміністрація, принаймні один з ударів потрапив у ціль.
«На жаль, маємо приліт по критичній інфраструктурі. Об'єкт знаходиться за межами населених пунктів...Окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком», — йдеться у дописі.
Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни запустили по Україні 21 дрон, 17 з яких ліквідувала система ППО.