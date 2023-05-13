Подробиці від «Залізного генерала» — опублікували велике інтерв'ю Залужного

Зокрема, Валерій Залужний розповів про те, що значить для нього особисто російсько-українська війна. А також поділився деякими подробицями того, як РФ планувала повномасштабне вторгнення і як Україна готувалася його зустріти.

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Цю розмову український журналіст Дмитро Комаров записав у рамках роботи над власним спецпроєктом «Рік», приуроченим до річниці повномасштабної війни. Одна з головних тез, яку озвучив Валерій Залужний: «Як би важко нам не було, але точно не буде соромно».

Чому РФ напала на Україну?

За словами Валерія Залужного, якого за військову майстерність та витримку на Заході прозвали «Залізним генералом», основна мета — знищити українську державність. При цьому, зробити це розраховували дуже легко і швидко, адже очікували на смирення а не спротив українців.

Херсон, 5 березня 2022 р. © Olexandr Chornyi / AP

«На сьогоднішній день вони свідомо з Російської Федерації їдуть сюди, щоби вбивати саме українців. Суть цієї війни полягає в тому, що якщо зараз ми не знищимо цього ворога, будемо знищені», — сказав головнокомандувач ЗСУ.

Також він підкреслив, що зараз, навіть зазнаючи шалених втрат, зокрема на Донецькому напрямку, від мети методично вбивати українців росіяни так і не можуть відмовитися.

Як РФ готувала великий наступ?

Залужний зазначив, що попри все РФ є держава, в якій військова наука на досить високому рівні. Тому, впевнений він, росіяни готувалися до великого вторгнення ретельно і комплексно, приміряючи різні варіанти розвитку подій. Зокрема, навіть угруповання військ, які мали атакувати Україну, перетасовували кілька разів.

«Вони вважали співвідношення та бачили, що такий варіант не підійде. Відбувалась заміна, і далі планувалися наступні кроки», — пояснив Валерій Залужний.

Як готувалася Україна зустріти великий наступ?

Залужний та Сирський © ОК "Північ"

Як зазначив головнокомандувач Збройних сил України, у Генштабі чудово розуміли на скільки складно буде протистояти, адже противник переважав у кількості та техніці і готувався йти одразу з кількох напрямків. Усіма подробицями, каже, ділитися поки зарано, але зокрема, була повністю змінена конфігурація протиповітряної оборони, що дозволяє їй досі зберігати потенціал.

«До кінця лютого, мабуть, ми вже вичерпали всі можливості нашої фантазії. Що можна було зробити ще, ми робили, потім перевіряли, наскільки воно є ефективним. Приходимо до висновку, що це рішення не є ефективним, воно змінювалося, знову відпрацювання повного комплексу, знову оцінка, негативний результат... І в такий спосіб пройшли до того, що це був величезний комплекс заходів», — розповідає «Залізний генерал».

« Війна для нас тривала рівно вісім років до 24 лютого »

Як наголосив Валерій Залужний, для нього 24 лютого 2022 року стало не початком, а продовженням війни з Росією. Єдине, каже, побільшало роботи та зріс градус напруги.

«Я зателефонував кожному командувачу, якому або говорив, що почалося, на що керівник відповідав "Я зрозумів", або командувач доповідав, що вже якісь дії відбуваються. Це було дуже коротко. А я говорив “Тримайся, ти знаєш, що робити!”», — поділився спогадами головнокомандувач ЗСУ.

Подальші дії

Тактика максимально знекровити противника, щоб припинити його подальше просування українськими територіями, спрацювала, вважає Залужний. Тепер, за його словами, основне завдання — звільнити Крим, Донецьку та Луганську області і саме над цим працюють військові.

Навчання українських військових у Великій Британії, 1 лютого 2023 року AP - Ben Birchall

Паралельно, каже генерал, відбуваються кардинальні зміни у самій структурі української армії.

«Я намагаюся зробити головне — змінити культуру у Збройних Силах України. Щоб слухати думку свого підлеглого, щоб ставитись до свого підлеглого як до людини, щоб нормально вибудовувати стосунки між людьми. Таким чином, ми й відрізняємось від радянської армії», — пояснив Валерій Залужний.