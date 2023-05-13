Творчість на лінії фронту: звідки у Покровську мистецька лабораторія

ТВОРЧІСТЬ ВОЄННОГО ЧАСУ

Літературні вечори, фотопроєкти та жіночий стендап — усе це та багато іншого організовує мистецька лабораторія «City-ART» у Покровську, за кілька кілометрів від фронту. Як проводять заходи під звуки обстрілів, у чому шукають натхнення та який проєкт планують реалізувати наступним — в інтерв’ю RFI-Україна розповіла одна із засновниць лабораторії Олена Єрмоленко.

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Уперше про створення громадської організації Олена Єрмоленко разом зі своєю колегою Дарією Хрипковою замислилися восени 2021 року. Тоді вони вже реалізували фотопроєкт проти домашнього насильства:

— Я писала велику статтю, і її треба було чимось проілюструвати. Оскільки тема дуже болюча, то мої героїні не хотіли розкривати своїх імен і поготів надавати фото. Тому ми з Дарією вирішили зробити такі фотоілюстрації і самі виступили в ролі моделей.

Фотопроєкт проти домашнього насильства © Дар‘я Хрипкова

Саме тоді Олена і Дарія відчули сили щось створювати та рухатися далі:

— Ми працюємо журналістками в корпоративному виданні і пишемо здебільшого лише про виробництво. Тобто, теми досить прозаїчні. А ми люди творчі, і нам хочеться десь реалізувати себе в іншій сфері.

Після першого вдалого проєкту почали готувати документи для реєстрації ГО та шукати однодумців. Проте, як розповідає Олена, через війну змінили свої замисли:

— Звісно, усе відійшло на другий план, оскільки потрібно було думати, як жити далі. Перші пів року я з родиною жила в евакуації. І спостерігала, як жили люди в Покровську, котрі залишилися там, нікуди не поїхали. Вони щось робили, організовували. І мені весь цей час хотілося бути там, у вирі подій у рідному місті.

Олена та Дар'я з колегою © Фото з особистого архіву

Повернувшись додому, Олена відразу почала брати участь у всіх можливих заходах, а потім — і створювати власні проєкти.

Так до річниці повномасштабного вторгнення разом із колегою Дарією вона підготувала проєкт «Моя війна»:

— Його мета була — звернути увагу на життя людей у прифронтових містах. Ми поспілкувалися з дванадцятьма людьми різного віку та статі. Та зробили історії, поєднавши фото, відео та аудіо. Наші герої самі, своїми голосами озвучували свої історії.

Презентували проєкт, як розповідає Олена, у залі евакуйованого кінотеатру:

— Він був порожній, але ми зібрали там людей і на великому екрані зробили презентацію проєкту. Прийшло доволі багато людей. І ми зрозуміли, що людям не вистачає цього культурного складника.

Презентація проєкту «Моя війна» © Дар‘я Хрипкова

Як згадує Олена, через війну в місті перестали працювали всі заклади культури, а масові заходи були заборонені:

— Знаю, що є якісь заняття для дітлахів. Хтось проводить щось онлайн. Але такого, щоб кожна людина могла прийти, будь-якого віку, і десь провести своє культурне дозвілля, такого дуже не вистачає.

Угамовуючи власний культурний голод і допомагаючи зробити це землякам, Олена і Дарія організовують різноманітні заходи. Дотримуючись заборони на масові збори, усі зустрічі роблять «камерними» і збирають лише кілька десятків учасників і глядачів. Усе відбувається в культурному просторі «Бульвар», який безплатно надає приміщення та апаратуру.

Нещодавно Олена і Дарія провели жіночий стендап:

— Ми були не проти, аби взяли участь і чоловіки, але якось так вийшло, що зібралися лише дівчата.

На підготовку повноцінного гумористичного шоу команді «Гострі язички» знадобилося три тижні. Про майбутній захід Олена і Дарія розповідали на особистих сторінках у фейсбуці й врешті зібрали повний зал глядачів:

— Це був експеримент. Ми хотіли спробувати, чи зайде такий формат людям. Я ніколи в житті цим не займалася, але на цій творчій хвилі написала цілих три стендапи. Мені приходили одна ідея за іншою.

Степдап-виступ Дар'ї Хрипкової © Фото з особистого архіву

Віртуально підтримала стендаперок-початківців відома українська гумористка Лера Манзюк. У відеозверненні до жителів Покровська вона зауважила, що гумор також є потужною зброєю проти ворога та допомагає триматися на плаву в ці важкі часи.

Зараз жителі Покровська просять повторити шоу, але Олена поки що не знає, коли саме це відбудеться:

— Можливо, за місяць або за два ми знову зберемося. І буде друга серія, так би мовити. У нас немає чіткого плану, усе відбувається ситуативно. Зараз, наприклад, є ідея провести віртуальну виставку «Обережно вінтаж». Вона про старі речі з історіями родин, які є у кожного вдома. Ми плануємо зробити фото цих речей і розповісти про них. Якщо знайдемо багато цікавого саме тут, у Покровську, то зробимо захід офлайн — у форматі живої бібліотеки. Аби люди могли самі розказати про ці речі та спогади, які з ними пов’язані. Думаю, це буде цікаво.

Декор заходу © Дар‘я Хрипкова

Окрім цього, учасниці мистецької лабораторії разом з іншою покровчанкою Оленою Король організовують «Літературні вітальні»:

— Це творчі вечори, у яких можуть взяти участь усі охочі, аби проявити свої таланти. Хтось співає, хтось вірші авторські читає, хтось просто красиво декламує. Коли ми вперше провели такий захід, він пройшов на ура. Хоча ми й думали, що проведемо та забудемо. Але людям так сподобалося, і вони почали просити ще. Тому ми зрозуміли, що потрібно й надалі цим займатися. І тепер такі творчі вечори в нас майже кожного місяця.

Своїми заходами, каже Олена, мистецька лабораторія намагається додати фарб у життя прифронтового міста:

— Якщо цієї творчості не вистачає нам, можливо, її не вистачає й іншим? Тож чому б не об’єднатися і не зробити щось хороше для всіх? Якщо комусь нецікаво, він може просто пройти повз. А якщо для людини це важливо, то вона просто зможе доєднатися до нас. Зараз люди дуже сильно відчувають голод спілкування. Ми скучили за емоціями та духовною їжею.

Олена Єрмоленко на літературному вечорі © Да