Україна розірвала домовленості з РФ та Білоруссю щодо співпраці з охорони кордонів

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Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Згідно цього документу, Україна виходить з меморандуму про взаємодію та співпрацю щодо прикордонних питань з Росією та Білоруссю.

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Указ, підписаний українським президентом, передбачає вихід України з меморандуму про співпрацю в охороні державних кордонів Республіки Білорусь, Російської Федерації та України. Ці домовленості були украденій 15 квітня 1994 року в Москві.

Володимир Зеленський © via REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Окрім того, президентський указ передбачає й припинення дії Угоди, укладеної того ж року вже в Одесі.

«Припинити дію Угоди між Україною і Російською Федерацією про співпрацю і взаємодію з прикордонних питань, вчиненої 3 серпня 1994 року в м. Одесі», — йдеться в тексті документу.

Ще одним своїм указом Зеленський затвердив накладання санкції РНБО, основна частина яких пов'язана з власністю російських компаній в Україні. Як він зазначив у своєму офіційному телеграмі, серед іншого під їх контролем перебували навіть об'єкти критичної інфраструктури та важливі стратегічні підприємства.

«Сьогодні долаємо ці ризики. Санкції також запроваджено щодо компаній, пов'язаних з Медведчуком та іншими підсанкціонованими особами, засновниками, керівниками, бенефіціарами проросійських компаній, які мають значні активи на території України», — написав Зеленський.