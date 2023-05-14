Дрони-розвідники та крилаті ракети — росіяни знову вночі атакували Україну

УДАРИ З ПОВІТРЯ

Росіяни продовжують застосовувати тактику ракетного терору. В ніч на 14 травня вдарили по цивільних та інфраструктурних об'єктах у кількох областях.

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По Києву Росія напустили дрони-камікадзе, це вже сьома атака з початку місяця. Усі безпілотники були збиті ще на підступах до столиці. Як зазначають, ймовірно, за допомогою цих літальних апаратів росіяни намагалися виявити українські системи ППО.

«Після опівночі була повітряна тривога, повʼязана із атакою ймовірно крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку! Але в повітряному просторі навколо столиці таких крилатих ракет зафіксовано не було», — написав у телеграмі голова КМВА Сергій Попко.

Влучання крилатих ракет зафіксували на Тернопільщині. Спочатку ввечері був удар, який прийшовся по складському приміщенню та спровокував масштабну пожежу. Двоє людей зазнали поранень. А вже о 5 ранку сталася повторна атака.

«Зафіксованою приліт крилатих ракет. Спеціалісти прибули на місце події та зафіксували руйнацію двох та пошкодження дванадцяти дачних будинків. Пожежу, яка виникла на місці - одразу ліквідували. Також уламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські обʼєкти та 9 вантажних автомобілів. Потерпілих від час цієї надзвичайної події немає», — повідомив керівник Тернопільської ОДА Володимир Труш.

Також російські ракети вдарили по Харкову та області. Попередньо, для атаки війська РФ використовували зенітно-ракетну систему С-300. В обласному центрів влучили по об’єкту транспортної інфраструктури, також пошкоджено будівлю гуртожитку та багатоповерхівку, а в місті Золочеві дві ракети влучили в землю між житловими будинками, внаслідок удару вибиті вікна, зруйновані два гаражі. Як повідомив очільник області Олег Синєгубов, обійшлося без постраждалих.