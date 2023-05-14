Наука проти травми війни: на Львівщині відкрили освітньо-реабілітаційний центр для дітей

Реабілітація наукою

У Новояворівську на Львівщині відкрили освітньо-реабілітаційний центр науки «Кристал’НЯ» для дітей, які постраждали від війни. Там використовують наукотерапію, щоби допомогти малечі подолати психологічні проблеми, спричинені війною.

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Засновники центру — харків’яни Вікторія Круглова та Сергій Биченко, які з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхали на Львівщину. Вони мають чималий досвід просвітництва: разом об’їздили чи не всю країну з проєктом «Мандрівна наука», який популяризує науку серед молоді. Крім того, у Харкові Вікторія Круглова керувала навчальним осередком «ЛандауЦентр» Каразінського університету, покликаного стимулювати інтерес до науки.

«Ефект наукотерапії ми побачили ще в 2014–2015 роках, — розповідає Вікторія Круглова, співзасновниця та керівниця освітньо-реабілітаційного центру науки «Кристал’НЯ», провідна редакторка видавництва «Ранок», телеведуча та просвітниця. — Тоді до нас у «ЛандауЦентр» приходило дуже багато переселенців із Донеччини і Луганщини. І був один хлопчик із Єнакієвого, батьки якого зникли. Його забрала до себе тітка та щосуботи приводила до нас. У центрі був хвильовий маятник, хлопчик сідав біля нього та просиджував так годинами, це ніби його заспокоювало».

Вікторія Круглова вже багато років залучає дітей і молодь до науки © «Кристал’НЯ»

Тоді Вікторія Круглова почала спілкуватися з психологами та науковцями, аби зрозуміти, чому так відбувається. За однією з версій, маятники повторюють рух колиски і можуть заспокоїти не лише на дітей, а й дорослих.

Перші кроки до реабілітації дітей-ВПО

За словами пані Вікторії, 24 лютого вони були готові й добре розуміли, що слід робити й куди їхати:

— Так ми опинилися в місті Новояворівськ на Львівщині.

Чи не наступного дня після приїзду харківські просвітники попрямували до міськради познайомитися та розповісти про себе: «Ми розказали, хто ми, що ми займаємося просвітництвом, показали сторінки у фейсбуці, наш сайт. І запитали, що можемо зробити для громади, яка нас прийняла».

Наукотворчість стала справжньою розрадою для дітей © «Кристал’НЯ»

Вікторія Круглова запропонувала створити в місті майданчик для занять із дітьми, де на першому плані буде освіта та наукотворчість. І почали вони саме з роботи з дітьми, які разом із батьками були вимушені покинути домівку через російське вторгнення в Україну, розповідає просвітниця:

— На той час найбільше внутрішньо переміщених осіб проживало в гуртожитку одного з місцевих училищ. І ми тут ходили кожен день, готуючи щодня нові заняття. Нам було дуже легко і дуже складно водночас. Легко — тому, що ми приїхали сюди із найважливішим, зі знімним диском, де було фактично все наше просвітницьке життя за 10 років: відеоролики, презентації, наочність тощо. Тому нам було з чим виходити до дітей. А складно — тому, що від Новояворівська буквально 20 кілометрів до кордону. Багато хто приїздив сюди лише на кілька днів. Тож, зазвичай, ти приходиш на заняття, а в тебе вже нові діти.

Усі експонати, із якими Вікторія Круглова та Сергій Биченко працювали у Харкові, там і лишилися. Тож доводилося для занять науковою творчістю використовувати все, що було під рукою: від пластиліну — і до лазерної указки. Разом із дітьми вони ліпили, креслили, малювали, проводили прості досліди тощо.

Діти охоче займаються наукою © «Кристал’НЯ»

— Із часом ми вигадали ще одну активність — «Солодкі п'ятниці», тому що ми побачили, що багатьом дітям навіть немає де подивитися мультфільм. Люди, які поїхали від війни, можливо з одним мобільним телефоном, жили в непростих умовах. І тому в п'ятницю ми купляли щось смачненьке, наприклад, печиво, а чай чи молоко нам давали з гуманітарної допомоги. І ми їхали до дітей і дивилися з ними мультфільми, це також була частина нашої реабілітаційної роботи.

Так вони працювали близько трьох місяців і згодом помітили, що, крім дітей-ВПО, на заняття почали ходити і місцеві. Повноцінного навчання у школах тоді не було, пояснює пані Вікторія, а діти прагнули спілкування, нових знань. До того ж Новояворівськ — невеличке містечко, тож про те, що до громади приїхали харків’яни, які організовують цікаві заняття для дітлахів, швидко почали говорити.

Народження освітньо-реабілітаційного центру науки «Кристал'НЯ»

— І тоді ми подумали, що треба би в цій громаді створити щось на кшталт «ЛандауЦентру». Тобто навчального центру, де є база експонатів, на основі якої ми могли б працювати, проводити розвивальні заняття і, можливо, навіть уроки.

Місцева влада позитивно поставилася до ідеї харків'ян © «Кристал’НЯ»

Але для реалізації ідеї були потрібні гроші. І вони знайшлися, розповідає пані Вікторія, завдяки гранту від американського фонду «Нова Україна» та міськраді, яка активно підтримала ідею харків’ян:

— Вони нас підтримували із самого початку й абсолютно в усьому, починаючи від закупки різнокольорового паперу та пластиліну для дітей і завершуючи наданням приміщення.

Вікторія Круглова пригадує, що коли вони презентували свій проєкт у міськраді Новояворівська, представники влади одразу сказали, що готові їх у всьому підтримати. І це, як вона наголошує, надзвичайно цінно, навіть більше — це приклад ефективної співпраці з переселенцями для багатьох громад.

Освітньо-реабілітаційний центр науки розташований у новояворівському палаці культури «Кристал». Місцеві скорочено називають своє місто — НЯ. Тож автори проєкту просто поєднали ці слова — так і народилася «Кристал’НЯ».

Завдяки величезному досвіду просвітництва Вікторія Круглова та Сергій Биченко створили унікальний проєкт © «Кристал’НЯ»

Деякі експонати для освітньо-реабілітаційного центру приїхали до Новояворівська із Харкова, а деякі створили чи придбали вже тут. Завдяки цьому восени центр повноцінно запрацював.

— Хто зараз не страждає від війни? — риторично запитує Вікторія Круглова. — Сирени, повітряні тривоги — і ми всі біжимо в підвали. А оскільки ми живемо у військовому містечку, то тут багато в кого служать батьки, брати, сестри… Немає сьогодні в Україні, на жаль, дітей, які не страждають унаслідок війни. Хтось більше, хтось менше, але як це виміряти?

Сьогодні про освітньо-реабілітаційний центр науки «Кристал’НЯ» знають не лише в Новояворівський громаді, а й в інших. У деяких громад центр уже презентували, звідти приїжджають діти. Для них, а також учнів і учителів місцевих шкіл чи не щодня проводять екскурсії.

Заняття у «Кристал’НЯ» — це не просто «прийти і послухати», діти дійсно навчаються та навіть отримують домашні завдання. Наприклад, вивчаючи птахів, вони мають сфотографувати їх, записати їхні голоси, створити презентацію тощо. Малеча вивчає космос, світ мікробів, тварин, птахів, пробує очищувати воду.

Центр став також чудовим майданчиком для спілкування © «Кристал’НЯ»

— Найголовніше, що діти можуть самі іноді запропонувати тему заняття. І ми дослухаємося до них, ми готуємося, вигадуємо практичну частину, аби дітям було справді цікаво.

Центр — майданчик для спілкування, куди діти можуть прийти просто для того, аби розказати свої історії, поділитися емоціями. Діти дуже по-різному проживають війну, наголошує Вікторія Круглова, а тут, у «Кристал’НЯ», вони можуть поділитися своїми почуттями. І все разом чудово працює: діти розслабляються, активно спілкуються одне з одним, цікавляться довкіллям і трохи відволікаються від буденності.

Поки що освітньо-реабілітаційний центр не такий великий, як хотілося б, визнає пані Вікторія. Тут лише два невеличкі зали, де можуть займатися приблизно 20-25 дітлахів, проте треба було хоча би з чогось починати.

— Ми сподіваємося, що наша місцева влада допоможе нам, тому що створення таких центрів — задоволення не з дешевих. Це не ті речі, які можна піти та купити в супермаркеті: їх потрібно придумати, спроєктувати, виготовити. Це складна та серйозна робота.

Проте навіть в обмеженому просторі харків'яни створили кілька цікавих локацій, якими діти дуже захоплені. Зокрема, це інклюзивна зона, яка в ігровій формі показує, що ми, люди, усі рівні, але й водночас усі різні. Величезний захват викликає в дітей стілець із цвяхами, а також математичні ігри.

Завдяки заняттям діти розслабляються і знову прагнуть спілкуватися © «Кристал’НЯ»

— Просто мало хто замислювався на тим, що через знання через освіту, через науку можна заспокоїтися, покращити емоційний стан, що це реально працює. І це дуже важливо, цей досвід треба поширювати, — впевнена Вікторія Круглова.