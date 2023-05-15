РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Авіаракетний удар по лікарні в Авдіївці: загинули щонайменше чотири людини

Наслідки обстрілу Авдіївки © Віталій Барабаш

Автор тексту: Юлія Ромашкевич 1 хв

Вранці 15 травня російські війська завдали авіаракетного удару по Авдіївці. Поцілили в стару залізничну лікарню, в який було облаштоване укриття для цивільних.