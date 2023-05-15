РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ
Авіаракетний удар по лікарні в Авдіївці: загинули щонайменше чотири людини
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Вранці 15 травня російські війська завдали авіаракетного удару по Авдіївці. Поцілили в стару залізничну лікарню, в який було облаштоване укриття для цивільних.
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Про це повідомив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
«Чотири людини середнього віку (всі цивільні) загинуло сьогодні зранку від авіаракетного удару по Авдіївці. Це попередньо. На жаль, жертв може бути більше», — написав в своєму телеграмі Віталій Барабаш.