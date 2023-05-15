РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Авіаракетний удар по лікарні в Авдіївці: загинули щонайменше чотири людини

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Наслідки обстрілу Авдіївки
Наслідки обстрілу Авдіївки © Віталій Барабаш
Автор тексту: Юлія Ромашкевич
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Вранці 15 травня російські війська завдали авіаракетного удару по Авдіївці. Поцілили в стару залізничну лікарню, в який було облаштоване укриття для цивільних.

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Про це повідомив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Наслідки обстрілу Авдіївки
Наслідки обстрілу Авдіївки © Павло Кириленко / Телеграм
В результаті обстрілу загинули щонайменше чотири мирних жителі.

«Чотири людини середнього віку (всі цивільні) загинуло сьогодні зранку від авіаракетного удару по Авдіївці. Це попередньо. На жаль, жертв може бути більше», — написав в своєму телеграмі Віталій Барабаш.

Наслідки обстрілу Авдіївки
Наслідки обстрілу Авдіївки © Віталій Барабаш

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