СБУ повідомила про підозру Фірташу і топменеджменту його компаній

ПРИВЛАСНЮВАЛИ ДЕРЖАВНИЙ ГАЗ

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.

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До організації оборудки причетні підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ і топменеджмент підконтрольних йому компаній. Серед них керівники «Регіональної Газової Компанії» (РГК), яка фактично управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України, про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитки на понад 4,2 млрд грн. Загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.

За матеріалами слідства, посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі.

Ілюстрація © СБУ

Схема полягала у тому, що облгази, підконтрольні Фірташу, «купували» паливо у підконтрольної йому ж компанії. Але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу газу.

Дефіцит, який утворювався через цю махінацію, покривали за рахунок блакитного палива, що знаходилось у державній власності — облгази просто відбирали «недоотримане» паливо із газотранспортної системи України.

При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на «відсутність коштів». За наявними даними, облгази Фірташа сплатили державному оператору української ГТС у середньому 30% від загальної вартості відібраного газу.

У подальшому фігуранти виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. Із року в рік вони нарощували збитки для держави.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в офісах та за місцями проживання організаторів злочинної схеми.

На підставі зібраних доказів Фірташу, двом керівникам ТОВ «РГК», керівнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» і п’ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

З них — п’ятьом фігурантам підозру повідомлено заочно, оскільки вони переховуються від правосуддя за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.

Комплексні заходи з викриття злочину проводили співробітники СБУ спільно з Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.