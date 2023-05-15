Чому Україні не варто сподіватися отримати запрошення на вступ до НАТО під час саміту у Вільнюсі

БЕЗ ЧЛЕНСТВА В АЛЬЯНСІ

Президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон ухвалили спільну декларацію. У ній, зокрема, Рим, Берлін та Париж висловлюють підтримку руху України до членства в НАТО.

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Згідно з декларацією, у межах НАТО Італія, Німеччина та Франція продовжують зосереджуватися на допомозі Києву. Крім того, вони повністю підтримують комісію Україна — НАТО як платформу для подальшого посилення та розширення співпраці, щоб допомогти Україні пройти шлях до Альянсу відповідно до Бухарестської декларації.

Цей документ передбачає етап Плану дій щодо членства (ПДЧ) — механізм, який нині не задовольняє Київ. А також у ньому констатується, що Україна, Італія, Німеччина та Франція нетерпляче чекають розв’язання цих питань на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

Україна вже має з 18 державами спільні декларації щодо руху до НАТО.

Президенти України та Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон ухвалили спільну декларацію про підтримку Києва на шляху до членства в НАТО, 14 травня 2023 року © REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN

І це дуже позитивна для України новина, пояснює керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, зміст цих декларацій важливий, адже країни-підписанти визначають, що вони будуть підтримувати нашу країну, надавати військову та економічну допомогу стільки, скільки це буде потрібно:

— У декларації чітко визначається, що місце України — у НАТО, але для цього ще потрібно пройти певний шлях. Обговорення цього шляху буде як раз на саміті Альянсу в липні.

Очікуючи на липневий саміт НАТО, Володимир Зеленський намагається схилити керівництво країн-членів Альянсу до підтримки більш рішучих кроків у питанні надання членства Україні. Як вважає юрист-міжнародник, експерт із питань євроатлантичної інтеграції України Олександр Калініченко:

— Ми наполягаємо саме на «скандинавському» шляху, який не передбачає виконання Плану дій щодо членства. Ми хочемо переконати наших партнерів підтримати такий варіант та не прив’язувати його до завершення війни, а вже хоча б розпочати цей шлях. Але розпочати його можна лише тоді, коли консенсусу досягнуть усі члени Альянсу.

Підтримка Києва з боку 18 країн є дуже хорошим результатом, але, як Калініченко зауважує, у цих держав абсолютно різне бачення українських перспектив:

— Ми не можемо казати, що на сьогодні всі країни, які підписали ці декларації, готові підтримати єдиний підхід приєднання України до НАТО і що вони готові схвалити у Вільнюсі відповідний документ.

Підтримка України неповна

Експерт із питань євроатлантичної інтеграції вказує на те, що в Європі немає єдності щодо підтримки членства України в НАТО. За його словами, найбільшу допомогу Київ має Центральної, Північної та Східної Європи, натомість Південь та Захід — більш консервативні.

Банери з логотипом НАТО розміщені біля входу в нову штаб-квартиру Альянсу в Брюсселі © REUTERS / YVES HERMAN

Калініченко впевнений, що буде ще багато раундів консультації до вироблення певного підходу, а також до готовності всіх країн НАТО підтримати наше членство:

— З якими країнами можуть виникнути проблеми? От наразі проходять вибори в Туреччині, а це не дуже простий партнер для Альянсу. Ми це бачимо по вступу Фінляндії та Швеції, остання ще досі не пройшла цей бар’єр. Ми бачимо позицію Угорщини, яка, у принципі, налаштована абсолютно деструктивно відносно України й точно буде користатися цим важелем впливу, щоб тиснути і вимагати відповідних політичних чи економічних дивідендів. У будь-якому разі тут будуть дуже непрості перемови. Без участі наших союзників, я думаю, нам буде складно подолати цей угорський бар’єр. Не варто забувати про певний скепсис США, які не готові підтримувати влітку будь-які прискорені варіанти приєднання України до Альянсу. Вони зараз воліють концентруватися саме на військовій допомозі.

Без членства в НАТО, але з практичними кроками

Від майбутнього саміту у Вільнюсі дуже багато очікують, зокрема і того, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу. Але такі очікування є занадто оптимістичними.

На саміті демократії в Копенгагені Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що союзники надішлють дуже чітке повідомлення про підтримку України. Але, за його словами, немає «сенсу обговорювати, коли і як Україна може стати членом Альянсу», якщо вона не переможе у війні «як суверенна незалежна нація в Європі».

Генсек НАТО Єнс Столтенберг © REUTERS / HEIKO BECKER

Те, що Україна навряд чи отримає запрошення стати членом НАТО, поки триває війна, вважає і Олександр Мусієнко, але певних успіхів на майбутньому саміті все-таки можна досягти:

— Я думаю, що на саміті ми зможемо досягти достатньо серйозного прогресу з просування на шляху до членства в НАТО. Де може бути задекларовано, що після завершення гарячої фази бойових дій Україна зможе без ПДЧ набути статусу члена Північноатлантичного альянсу.

Як вважає експерт, Україні важливо отримати рішення і чіткий дороговказ на майбутнє членство без механізму ПДЧ і з певними часовими межами, а на шляху до цього вступу — певні гарантії безпеки від членів Альянсу. Такі, зокрема, пообіцяли Фінляндії та Швеції, коли було ухвалене відповідне рішення про їхнє членство в НАТО:

— Зрештою, ми вже отримуємо такі гарантії. Ми отримуємо військову підтримку від тієї ж Італії, Франції та Німеччини. Ми просто хочемо це закріпити на папері, щоб це були гарантії більш зобов’язального характеру і з розширеними можливостями допомоги.

Експерт із питань євроатлантичної інтеграції України Олександр Калініченко також додає, що Україна може очікувати від саміту НАТО підсилення пакету допомоги, що був викладений рік тому в Мадриді:

Президент Туреччини, генеральний секретар НАТО , президент США і прем’єр-міністр Великої Британії на саміті НАТО в Мадриді, 29 червня 2022 року. © REUTERS / YVES HERMAN

— Імовірніше, пакет допомоги буде розширено, а обсяг фінансування становитиме близько 500 млн євро на рік. Цей пакет буде охоплювати посилення системи управління українськими військами, навчання українських фахівців, буде підсилена медична реабілітація, управління зв’язком та кібербезпекою — це ті потреби, які будуть впливати на нашу обороноздатність у середньо- та довгостроковій перспективі. Адаптація стандартів НАТО також буде центром цього пакету.

Калініченко очікує підвищення статусу Комісії Україна — НАТО до рівня Ради із новими повноваженнями, завданнями та ресурсами, що допоможе готувати Україну до членства:

— Проте є підстави вважати, що будь-які обіцянки чи нові зобов’язання членів НАТО перед Україною щодо її вступу будуть оголошені на ювілейному саміті наступного року в США.