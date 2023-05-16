Голова Верховного Суду України Князєв попався на хабарі у $2,7 млн

Жага до грошей

НАБУ та САП затримали голову Верховного Суду Всеволода Князєва при отриманні хабаря в розмірі $2,7 млн. Він міг отримати гроші за рішення на користь олігарха Живаго.

Реклама Читати продовження

На тлі затримання Князєва Верховний Суд скликає позачергове засідання Пленуму на сьогодні, 16 травня. Водночас отримання головою ВС хабаря скромно називають «подіями, що відбуваються навколо Голови ВС Князєва».

Напередодні, 15 травня, НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему у Верховному суді: вони задокументували отримання хабаря у $2,7 млн головою Верховного Суду.

Всеволода Князєва затримано. Тривають слідчі дії.

За даними ЗМІ, гроші Князєв отримав від людей, які прагнули ухвалення рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.

Велика Палата Верховного Суду розглядала справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням від 19 квітня суд залишив ці акції Жеваго, скасувавши попереднє.

Також із посиланням на джерела в Національному антикорупційному бюро ЗМІ повідомляють про обшуки у ще 18 суддів Верховного суду, які слухали справу Живаго.

НАБУ також анонсувало сьогодні, 16 травня, брифінг, під час якого обіцяють розповісти більше подробиць щодо викритої схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду.