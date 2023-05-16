Крига скресла: чи готові США передати Україні винищувачі F-16

«КОАЛІЦІЯ ВИНИЩУВАЧІВ»

Візит українського президента Володимира Зеленського до Великої Британії завершився оголошенням потужної підтримки у створенні «коаліції винищувачів» і навчанні українських пілотів. Проте фінальне рішення про передавання літаків — за Сполученими Штатами.

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Під час перемов український президент Володимир Зеленський і британський прем’єр Ріші Сунак обговорили можливе постачання Києву винищувачів західного зразка та навчання українських пілотів.

«Це не тільки надання літаків, це також підготовка пілотів і вся логістика, яка йде поруч із цим. І Велика Британія може відіграти в цьому велику роль», — зазначив голова британського уряду.

Сунак наголосив, що Лондон готовий реалізувати плани з навчання українських пілотів відносно швидко. Як повідомляв британський уряд, процес може розпочатися вже влітку цього року.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, 15 травня 2023 року. © via REUTERS / POOL

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський наголосив після переговорів, що найближчим часом він може озвучити деякі важливі рішення, проте політики мають «ще трохи попрацювати над цим».

Незабаром і французький президент Еммануель Макрон повідомив, що його країна відкрита для навчання українських пілотів:

— Ми відкрили двері для навчання пілотів. І це з кількома іншими європейськими країнами, які також готові. Я думаю, що ведуться обговорення з американцями.

Президенти Франції та України Еммануель Макрон та Володимир Зеленський , 14 травня 2023 року © REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN

У Держдепі США наміри низки країн розпочати навчання українських пілотів назвали важливими. Там наголосили, що мета країн Заходу — зробити разом усе можливе для того, щоб Україна мала засоби для захисту своєї територіальної цілісності й суверенітету.

Крига скресла

Багато країн НАТО вже давно висловлювали готовність передати винищувачі Києву. Однак дозвіл мають надати Сполучені Штати Америки, оскільки саме ця країна надає ліцензію на експорт. І політолог-американіст Владислав Фарапонов вважає, що це питання буде розв'язано позитивно:

— Я думаю, що погодять нам цю передачу. Бо навіщо тоді всі ці обговорення, слухання в Конгресі, кроки з навчання пілотів та інше, якщо можна було просто сказати «ні». Навіть у скандальній цитаті, яку розтиражувати всі ЗМІ, Джо Байден сказав, що F-16 не потрібні станом на зараз. Але він не сказав, що це питання зовсім не розглядається.

Президент США Джо Байден © REUTERS / KEVIN LAMARQUE

Льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що Україна отримає винищувачі ближче до осені:

— Виходячи з термінів навчання, підготовки аеродромів, інженерно-технічного та льотного складу, необхідно від трьох до шести місяців. Тому F-16 ми точно отримаємо, але ближче до осені, коли буде другий етап нашого наступу.

Американіст Владислав Фарапонов згадує, що на слуханнях у Конгресі останні декілька місяців міністр оборони Ллойд Остін і генерал Марк Міллі говорили, що вони не проти передати винищувачі, але шукають кращого моменту:

— І коли Україні це буде потрібно, то США будуть готові це зробити. Я думаю, що ми отримаємо літаки, коли впритул наблизимось до початку звільнення Криму. Коли будуть сприятливі обставини, це може бути реалізовано саме для визволення півострову.

На позитивне рішення також вплине те, що Британія першою порушила тему створення «коаліції винищувачів» та погодилась навчати українських пілотів. Як пояснює Владислав Фарапонов, багато американців переконані, що США допомагає Україні більше за інші країни:

— І тут Адміністрації Президента важливо показати, що ініціатором виступила Британія, що вона взяла першість і в питаннях постачання далекобійних ракет, і в навчанні пілотів. А США лише доєднуються. У міжнародній допомозі зараз так і працює, що держави більш схильні доєднуватися до малих коаліцій, ніж ініціювати самостійно й самим нести відповідальність, зокрема, й перед виборцями.

Скільки винищувачів F-16 потрібно Україні

Україна розраховує отримати 40–50 винищувачів F-16 від союзників. Це, як повідомив радник міністра оборони України Юрій Сак, дозволить сформувати три-чотири ескадрильї для захисту неба.

Літаки F-16 літають під час медіа-заходу НАТО на авіабазі в Польщі, березень 2023 року. © REUTERS / LUKASZ GLOWALA

Це потрібний нам мінімум, каже Світан, а щоби повністю переозброїти збройні сили, Україна має отримати декілька сотень винищувачів:

— Літаки F-16 різнопланові. Вони можуть працювати як винищувач-перехоплювач для прикриття неба та як бомбардувальник і штурмовик для роботи по землі, для підтримки військ в обороні або наступі. Саме тому ми обрали ці машини. 40–50 літаків — це мінімум, який нам потрібен. А реально для переозброєння наших збройних сил нам потрібно 200 літаків F-16.

Як пояснює експерт, Україна технічно готова приймати ці машини. Адже є понад десяток летовищ, які можуть обслуговувати літаки F-16 та працювати як оперативні:

— На цих аеродромах літак просто приземляється, з ним проводиться післяполітна, міжполітна та передполітна підготовка: залити паливо, повісити ракети. Та він далі летить виконувати бойові завдання. І в такому режимі в нас готові працювати мало не всі аеродроми.

Передати Україні 40–50 F-16 можуть дуже швидко, каже Світан, адже у світі вироблено понад чотири тисячі таких літаків:

— Якщо рішення буде ухвалено, така кількість є в Норвегії, Польщі та інших країнах. Кількість — не проблема. Імовірніше, проблема в підготовці, логістиці, передачі, вартості. Така машина коштує 10 мільйонів доларів, на експорт вартість сягає вже 35 мільйонів доларів, а із супроводом може вирости до 50 мільйонів доларів.