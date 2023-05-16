Росія в ніч проти 16 травня атакувала Україну одночасно з трьох напрямків 18-ма ракетами — Залужний

безпрецедентна атака

Атака почалась близько 03:30 одночасно з північного, південного та східного напрямків ракетами повітряного, морського та наземного базування. Шість літаків МіГ-31К запустили по одній ракеті Х-47М2 «Кинжал». З Чорного моря запустили дев'ять крилатих ракет «Калібр» та три ракети С-300, «Іскандер-М».

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Усі 18 цілей були знищені українською ППО.

Окрім ракет росіяни також атакували дронами Shahed-136/131 і запустили три дрони-розвідники «Орлан-10» та Supercam. Вони усі теж були збиті.

Головною ціллю нічного нападу росіян був Київ. Уламки впали у Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах. Найбільше пошкоджень у Солом'янському районі — там сталась пожежа в нежитловому приміщенні та загорілись кілька автомобілів. Троє людей постраждали.

Наслідки російської ракетної атаки, Київ, 16 травня 2023 © ДС

Наслідки російської ракетної атаки, Київ, 16 травня 2023 © ДСНС

Частина уламків упали на територію Київського зоопарку.

У столичній військовій адміністрації повідомили, що атака була винятковою за своєю щільністю: максимальна кількість ракет за найкоротший проміжок часу.

Від початку травня це восьмий масований удар російських військових по українській столиці.