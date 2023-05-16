Сєвєродончанка збирає тюльпани з усього світу для відновлення Луганщини

«Алея сили невтомлених»

Цибулини тюльпанів із різних областей України, а також із Нідерландів, Франції, Італії, Греції та Польщі сєвєродончанка Тетяна Жук мріє висадити на Луганщині. Коли саме зможе це зробити, не знає, бо нині її місто окуповане росіянами. Але вона вірить, що рано чи пізно це неодмінно станеться. Про майбутню «Алею сили невтомлених» Тетяна розповіла в інтерв’ю RFI-Україна.

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Усе своє життя Тетяна жила в Сєвєродонецьку. Роботу, родину та волонтерство вона поєднувала з любов’ю до квітів.

Нові клумби розквітали всюди, де з’являлася Тетяна: біля дому, на роботі, в інституті й, звісно, на дачі. А милими її серцю завжди були й залишаються тюльпани:

— Тюльпани — мої найулюбленіші квіти. Такого різноманіття кольорів та сортів більше не знаю серед квітів. Вони найяскравіші.

Після 24 лютого Тетяна Жук, як і більшість сєвєродончан, була змушена шукати прихисток десь за межами рідного міста. Так вона разом із донечкою опинилася в Івано-Франківській області:

— Я гуляла містом Калуш, підняла голову догори та побачила красу навкруги. Особливо мене вразили тюльпани, бо на одній клумбі їх було сотні.

Тетяна Жук © Фото з особистого архіву

Саме тоді Тетяна вирішила, що після звільнення Луганщини неодмінно створить «Алею сили невтомлених». Про свою ідею квітникарка розповіла у фейсбуці — і відразу отримала підтримку друзів та навіть незнайомців. Хтось почав поширювати інформацію про ідею, а хтось негайно побіг на пошту надсилати цибулини:

— Дуже багато людей відгукнулися. Це не тільки переселенці з Луганщини, а й військові, які боронять нашу землю і на тлі понівечених міст бачать розцвілі тюльпани. Також мені написали люди з Нідерландів, Франції, Італії, Греції та Польщі. Я не очікувала, що стільки людей захочуть доєднатися.

Власний внесок у майбутню алею Тетяна вже зробила, придбавши цибулини франківських тюльпанів на місцевому ринку:

— Їх можна зберігати у пластикових ящиках з гарною вентиляцією, щоб не допустити загнивання.

Цибулини тюльпанів із Івано-Франківської області © Фото з особистого архіву

Усі квіти Тетяна планує зберігати в орендованій квартирі та за нагоди разом із громадою висадити на Луганщині. Пояснює, що найбільшу кількість посилок очікує восени. Тоді самі квіти всихають, тож можна викопувати цибулини:

— Ми наразі розкидані по всьому світу. Хтось цілеспрямовано виїхав. Хтось вимушено потрапив за кордон і мріє про повернення додому. Хтось залишився в Україні, але живе в чужому місті. У кожного з нас свої плани щодо Луганщини… І справа не в кількості тюльпанів, які я зможу зібрати. Ідея в об'єднанні людей спільною метою.

Сєвєродонецьк, 12 липня 2022 © AP

Наразі рідне місто Тетяни вдруге окуповане російськими військами. Уперше це тривало з 22 травня до 22 липня 2014 року. Удруге окупанти зайшли в майже повністю зруйнований Сєвєродонецьк 25 червня 2022 року.