ІНТЕРВ'Ю RFI

Українська короткометражка в Каннах: режисерка Анастасія Солоневич розповіла про фільм «Як це було»

Українська короткометражка "Як це було" потрапила до конкурсу Каннського кінофестивалю © facebook / Анастасія Солоневич

Автор тексту: Світлана Гудкова 7 хв

16 травня стартує 76-й кінофестиваль у Каннах. Фільм української режисерки Анастасії Солоневич і польського режисера Дам’яна Коцура «Як це було» (As it was) відібрали до головного конкурсу короткометражних фільмів кінофестивалю. Стрічка розповідає про повернення головної героїні Лери додому вперше після початку повномасштабної війни в Україні. В інтерв'ю RFI Анастасія Солоневич розповіла про весь шлях фільму — від ідеї створення до участі в престижному конкурсі.