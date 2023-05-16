Українська короткометражка в Каннах: режисерка Анастасія Солоневич розповіла про фільм «Як це було»

ІНТЕРВ'Ю RFI

16 травня стартує 76-й кінофестиваль у Каннах. Фільм української режисерки Анастасії Солоневич і польського режисера Дам’яна Коцура «Як це було» (As it was) відібрали до головного конкурсу короткометражних фільмів кінофестивалю. Стрічка розповідає про повернення головної героїні Лери додому вперше після початку повномасштабної війни в Україні. В інтерв'ю RFI Анастасія Солоневич розповіла про весь шлях фільму — від ідеї створення до участі в престижному конкурсі.

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— Як ваша короткометражка потрапила на Каннський фестиваль? Які емоції у вас викликала звістка про те, що фільм буде в програмі конкурсу?

— Як потрапили? Напевно, сподобались відбірковій комісії, яка займалася саме короткометражними фільми, тому що ми відправляли свою роботу на декілька селекцій і отримали позитивну відповідь з основної.

Які були емоції? Я не повірила й думала, що це жарт. Узагалі організатори дзвонять режисерам особисто й повідомляють, але мені вони просто не змогли додзвонитися, тому новину мені повідомив другий режисер Дам’ян Коцур. Він мені зателефонував по відеозв’язку й каже: «Ну що, обирай сукню на червону доріжку».

Я не повірила, це був повний ступор, який змінився шаленою радістю, а після — сльозами. І ввечері того самого дня, коли отримали результати, почали надходити повідомлення від знайомих, виставляли пости. Я зрозуміла, що це все реально. Мені не здається — і це насправді Каннський кінофестиваль.

Кадр із фільму «Як це було» © facebook / Анастасія Солоневич

Для мене як дебютантки це було щось поза межами реальності. Але потім ця реальність просто прийшла в життя, і я вже заспокоїлась. Готуюсь до фестивалю і паралельно займаюсь іншими речами. Але коли дізналась, це був дійсно сплеск різних емоцій та поступове прийняття.

— Ви своїми силами знімали короткометражку? Була якась допомога від держави чи спонсора?

— Як усе відбулося. У Берліні я розповіла своєму співрежисерові про історію повернення, зачитала одну зі своїх заміток. І вона настільки запала нам у голову, що ми вирішили зняти кіно.

Дам’ян зателефонував своєму другові продюсеру з Польщі та запропонував йому взяти участь у цій роботі. Він погодився одразу. У нього є своя продакшн-компанія, і вона виступила спонсором.

Усе відбувалося настільки швидко, що ми навіть не мали часу подавати на якісь гранти. Ми не чекали, а вирішили робити тут і зараз або ніколи.

— Скільки часу тривало створення короткометражки?

— Рішення ми прийняли 16 грудня — і вже 23 грудня я була в Києві та займалася підготовкою: шукала та домовлялася за локації, з головними акторами та акторами масових сцен. Інша частина групи приїхала 2 січня. На препродакшн пішло два тижні. Тиждень пішов на зйомки, і ще два дні ми дознімали в Берліні. Фактично повністю кіно зробили за два з половиною місяці, що насправді дуже швидко.

Кадр з фільму «Як це було» © facebook / Анастасія Солоневич

Усього під час зйомок працювало п’ятеро людей, хоча зазвичай кіно розуміє під собою велику команду — від 12 до 50 членів знімальної групи і вище. Але в нашому випадку ми працювали дуже малою групою, наче повернулися до зародку кіно. І для мене це величезний досвід і відкриття того, що ти можеш зробити кіно маленькою командою, яке буде оцінене Каннами.

— Що найбільше запам’яталося під час знімання? Із якими труднощами стикалися?

— Нам дуже пощастило в плані безпеки. За весь період нашого перебування в Києві майже не звучали сирени й не було «прильотів». Нам не заважало відключення електроенергії так сильно, як могло би. Зі складного, не було все чітко продумано. Усе часто робилося в останній момент: пошук локації, людей, вирішення проблем та інше.

Одна була цікава історія. Частина команди, а це співрежисер, режисер, продюсер та звукооператор, їхали з Польщі в Київ і потрапили в аварію. На щастя, усе минулося. Хлопці живі та здорові. Але в перший день зйомок ми залишилися без авто, яке мало стати нашим основним засобом пересування. Проте вже наступного дня ми дивилися локації і робили репетиції з акторами.

Насправді було багато хороших моментів. У фільмі є сцена невеличкої вечірки, де молоді хлопці й дівчата спілкуються, слухають музику, проводять час. І ми вирішили не давати їм сценарій, не говорити, як вести себе в кадрі. Ми поставили камеру, увімкнули їхню улюблену музику — і дали їм просто жити.

Кадр з фільму «Як це було» © facebook / Анастасія Солоневич

І це було неймовірно: люди забули про камеру й почали щиро та відкрито спілкуватися і про війну, і про життя, і про себе. Для мене це було чудовою можливістю як людині, яка довгий час жила за кордоном із початком повномасштабного вторгнення, почути голоси майже моїх ровесників про все, що вони пережили за цей час.

— Як добирали акторів?

— Ми з Дам’яном шукали декілька днів, і я подумала про свою подругу та акторку Валерію Березовську. Спочатку я її відкидала, тому що вже знімала Леру в одній своїй короткометражці. Але вона записала пробу. Ми попросили її розповісти, як вона себе почуває, як вона зустріла війну. І зрозуміли, що це вона, що ця дівчина справді підходить.

Також у фільмі є другий персонаж — друг Лери Кирило. Цю людину я знаю давно, ми разом навчалися в університеті. І як тільки ідея прийшла в голову стосовно фільму, я подумала про нього. І це також було влучання в ціль.

— Це історія про реальну людину? Чи це узагальнений образ?

— З початком широкомасштабного вторгнення я записувала все, що переживала. Там були мої спостереження, а також досвід, який отримала я та мої друзі. Коли я вперше повернулася додому в Київ, то це надихнуло мене на те, аби пізніше написати і трансформувати це у візуальну історію. Коротко кажучи, основне колесо в цьому велосипеді — це власний пережитий досвід. Але я довго збирала, слухала, підглядала історії інших людей і додала пережитий досвід інших. Вийшов такий мікс. Це не повністю моя історія. Це історія багатьох, хто вперше повертався додому і віднаходив нову реальність.

Анастасія Солоневич разом з головною героїнею короткометражки «Як це було» Лерою Березовською на фестивалі українського кіно. Берлін, квітень 2023 року © facebook / Анастасія Солоневич

— Що ви хочете пояснити закордонній аудиторії своєю стрічкою?

— Ми показували цей фільм моїм друзям та колегам за кордоном, саме місцевим. І вони були вражені. Як вони самі казали, «фільм відкрив нам очі, ми тепер розуміємо трошки більше, завдяки досвіду однієї людини, яка живе в цій новій ненормальній реальності, у якій змушені жити українці».

Новини — це одне, за ними часто не побачиш якихось простих персональних речей. Ця історія для того, щоби пробудити в людях, які не стикалися з подібним, розуміння та емпатію. Розповісти про те, як людина, живучи в ненормальних умовах, може звикнути настільки, що це для неї стає нормальним. У фільмі є базові речі, прості діалоги, які я підслухала, які є моєю власною історією, які справді пробуджують щось інше. Наче ти сам долучаєшся до чогось такого простого, що може відбутися і у твоєму житті.

І я бачу, що це працює, це спрацювало на моїх знайомих за кордоном. Певно, це спрацювало й на комісію, яка відбирала короткометражні фільми на Канни. І цьому фільму є що сказати.

— Ви представниця культурного фронту, наскільки він важливий у нашій боротьбі?

— Я впевнена, що культура не може йти поза політикою. І вона не може йти повз час, у якому вона існує, це невіддільна частина. Є відомий вислів Вінстона Черчилля, коли постало питання, чи слід фінансувати культуру під час війни, то він відповів: «А за що ми тоді воюємо?» Як би цей вислів пафосно не звучав, але культура — це невіддільна частина життя, політики і дзеркало сьогоднішнього світу. І боротьба має йти на всіх фронтах. Фронти різні, і в кожного свій інструмент. Тому, безумовно, це важлива частина. І для мене це величезна відповідальність і питання номер один, яке я обговорюю і з різними українськими інституціями, і з людьми, які бували на Каннах, які мають досвід, і стосовно політичного питання, стосовно символіки та іншого.