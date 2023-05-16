Французькі слідчі прибули до України для розслідування загибелі журналіста Армана Солдіна

Воєнні злочини РФ

Французькі слідчі вже прибули до України для розслідування загибелі журналіста інформагентства AFP Армана Солдіна. Він загинув під час обстрілу РФ 9 травня на Донбасі.

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Слідчі прибули до України 14 травня. Про це в коментарі Укрінформу розповіла Жанна Кавельє, керівниця офісу міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» у Східній Європі та Центральній Азії.

Вона розповіла, що прокуратура Франції розпочала розслідування загибелі Армана Солдіна на війні в Україні, та додала, що наразі справа просувається доволі швидко:

«Ми на зв’язку із французькою стороною. Вони співпрацюють із Офісом генпрокурора України. Ми знаємо, що четверо слідчих прибули із Франції і почали збирати свідчення».

Також Жанна Кавельє наголосила на тому, що журналісти виконують надзвичайно важливе завдання — надають суспільству достовірну інформацію. І Арман Солдін робив це професійно.

10 травня Національна антитерористична прокуратура Франції зі свого боку розпочала розслідування загибелі репортера AFP Армана Солдіна на війні в Україні. Її кваліфікували як воєнний злочин.

► Арман Солдін потрапив під обстріл армією РФ разом із українськими військовими та колегами 9 травня.