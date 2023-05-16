Французькі слідчі прибули до України для розслідування загибелі журналіста Армана Солдіна
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Французькі слідчі вже прибули до України для розслідування загибелі журналіста інформагентства AFP Армана Солдіна. Він загинув під час обстрілу РФ 9 травня на Донбасі.
Слідчі прибули до України 14 травня. Про це в коментарі Укрінформу розповіла Жанна Кавельє, керівниця офісу міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» у Східній Європі та Центральній Азії.
Вона розповіла, що прокуратура Франції розпочала розслідування загибелі Армана Солдіна на війні в Україні, та додала, що наразі справа просувається доволі швидко:
«Ми на зв’язку із французькою стороною. Вони співпрацюють із Офісом генпрокурора України. Ми знаємо, що четверо слідчих прибули із Франції і почали збирати свідчення».
Також Жанна Кавельє наголосила на тому, що журналісти виконують надзвичайно важливе завдання — надають суспільству достовірну інформацію. І Арман Солдін робив це професійно.
10 травня Національна антитерористична прокуратура Франції зі свого боку розпочала розслідування загибелі репортера AFP Армана Солдіна на війні в Україні. Її кваліфікували як воєнний злочин.
► Арман Солдін потрапив під обстріл армією РФ разом із українськими військовими та колегами 9 травня.