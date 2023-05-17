Гроші або житловий сертифікат: яка допомога передбачена в Україні за пошкоджене або знищене житло

єВідновлення: розібрали основні пункти програми

За даними Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна, станом на квітень 2023 року, внаслідок агресії РФ, житло 2,5 мільйонів українців було зруйноване або пошкоджено, а у понад 170 тисяч людей — повністю зруйноване. Яку допомогу Україна надаватиме власникам нерухомості та як її отримати — дізнавались журналісти RFI.

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З 22 травня в Україні набуде чинності закон, який передбачає компенсації громадянам за пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок повномасштабної збройною агресією РФ.

Наслідки обстрілу Слов'янська, 14 квітня © Донецька ОВА

Хто та за що зможе отримати компенсацію

Законом передбачена компенсація за пошкоджені або знищені після 24 лютого 2022 року:

квартири,

житлові приміщення у будівлі,

будинки садибного типу,

садові та дачні будинки,

незавершені об’єктів будівництва із дозволом, де були зведені несучі конструкції та зовнішня огорожа.

Допомогу надаватимуть громадянам України, які є:

власниками квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків,

фізичними особами-інвесторами в будівництво, за умови, якщо в такому об'єкті були зведені несучі конструкції та зовнішні елементи,

замовниками будівництва,

власниками незавершених об'єктів будівництва, із дозволом, де були зведені несучі конструкції та зовнішня огорожа,

членами житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього,

спадкоємцям осіб, які зазначені у цьому переліку.

Також право на компенсацію мають Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлові кооперативи та управителі будинків, якщо йдеться про відновлення спільного майна багатоквартирного будинку.

Яка передбачена компенсація за зруйноване житло

Наслідки обстрілів Херсонщини © Херсонська обласна прокуратура

За словами голови Черкаського правозахисного центру Тараса Щербатюка, зруйноване житло українцям компенсуватимуть коштами або спеціальним житловим сертифікатом.

Власник сертифікату зможе самостійно обирати, де саме він хоче придбати нове житло:

— З моменту, коли людина отримала свій житловий сертифікат, одразу припиняється право власності на її зруйноване майно. І відразу нотаріус встановлює на п'ять років заборону відчуження нового майна.

Розмір компенсації вираховуватимуть за спеціальною методикою, яку має розробити Кабінет міністрів України.

Компенсація за пошкоджене житло

З 10 травня в Україні стартувала програма «єВідновлення». З її допомогою громадяни можуть отримати грошову компенсацію на відновлення житла, пошкодженого внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Йдеться про житловий фонд, який потребує незначного ремонту: як то заміна вікон, дверей, ремонт покрівлі тощо.

За перший тиждень роботи програми українці подали вже 10 440 заявок на виплату допомоги.

єВідновлення: за перший тиждень подано понад 10 тисяч заяв про отримання допомоги © Міністерство відновлення

За даними міністерства відновлення, найбільше заяв надійшло від жителів Харківської (3554 заяви), Київської (2852), Миколаївської (870), Донецької (688) та Херсонської (649) областей.

За цією програму передбачена допомога на відновлення житла, яке:

було пошкоджене через бойові дії після 24 лютого 2022,

розміщене на неокупованій території,

підлягає відновленню,

не було відремонтоване.

єВідновлення: Інструкція для українців © Міністерство відновлення

Максимальний розмір такої допомоги становить 200 тисяч гривень. При цьому кошти необхідно витратити протягом 12 місяців.

Адвокатка та керівниця Тренінгової групи АС Анастасія Сербіна зазначає, що цю компенсацію надаватимуть «виключно громадянам України і виключно за приватне майно у вигляді квартири або приватного будинку, садиби, присадиби тощо».

Пріоритетне право на компенсацію

єВідновлення: Інструкція для українців © Міністерство відновлення

Пріорітетне право на допомогу матимуть:

учасники бойових дій,

люди з інвалідністю внаслідок війни,

ветерани війни, члени сімей загиблих військових, мобілізовані,

люди з інвалідністю І та ІІ групи,

багатодітні родини,

батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу,

прийомні батьки та патронатні вихователі,

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,

опікуни/піклувальники.

Хто не зможе отримати допомогу

Компенсацію за пршкоджене або знищене житло не надаватимуть підсанкційним особам та громадянам, які мають судимість за злочини проти національної безпеки, а також їхнім спадкоємцям, пояснює Анастасія Сербіна:

— У разі, якщо майно вже було відновлене власними силами або за рахунок донорів, то права на цю швидку компенсацію особа також немає.

Волонтери знімають пошкоджений дах з житлового будинку. Невелике село Олександрівка розташоване на півдні Херсонської області. Воно регулярно потерпає від російських обстрілів Від багатьох будівель, зокрема і від місцевої школи, залишилися самі руїни. А більшість будинків у цьому районі зараз без даху © Скриншот з відео AFP

Втім, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, питання компенсації за самотужки відновлене житло вже вирішується.

Українці, які зробили лише частковий ремонт можуть розраховувати на компенсацію суми, необхідної для повного завершення ремонтних робіт. При цьому купити за ці кошти техніку, меблі або предмети побуту не вийде.

Окрім цього, допомогу на ремонт не надаватимуть, якщо в житловому будинку, зокрема багатоквартирному, пошкоджені місця загального користування.

Як подати заявку на компенсацію

Для отримання допомоги необхідно:

подати інформаційне повідомлення, якщо воно ще не подано, про пошкоджене майно у застосунку «Дія»,

відкрити спеціалізований рахунок в одному з банків-учасників програми ( Ощадбанк, Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ) ,

заповнити в «Дії» заяву на допомогу. Якщо є кілька співвласників житла, то кожен з них має надати згоду на отримання відшкодування.

— Також можна подати інформаційне повідомлення шляхом звернення до ЦНАПу (Центр надання адміністративних послуг — ред.) або до нотаріуса. В такому випадку людина має прийти особисто або на підставі нотаріально посвідченої довіреності, надати свої документи, які підтверджують її особистість, документи, які підтверджують право власності і так само подати це інформаційні повідомлення (про пошкоджене майно — ред.), — розповідає Анастасія Сербіна.

Якщо людина не може прийти особисто, є можливість скористатись правом на представника, пояснює адвокатка:

— Довіреність на представника оформлюється виключно у натаріальному вигляді. Для цього ті люди, які знаходяться за кордоном, можуть звернутися до консульської установи або до нотаріуса в країні, де вони зараз знаходяться і підписати таку довіреність і переслати її поштою. Ця довіреність має бути перекладена на українську мову та завірена нотаріально. Вартість перекладу, разом із нотаріальним посвідченням коштує приблизно 500 гривень, в залежності від кількості слів та мови.

Замість довіреності також можно укласти договір з адвокатом, додає Сербіна:

— Договір можна підписати в електронному вигляді, у тому числі за допомогою "Дія підпис".

Що відбувається після подання заяви

Заяви на компенсацію пошкодженного житла розглядатимуть представники спецкомісії, яку має створити місцева влада. Фахівці зазначають, що згодом за цим прикладом можна буде подавати і заяву на компенсацію знищеного житла, каже адвокатка:

єВідновлення: Інструкція для українців © Міністерство відновлення

— Комісія розглядає надані документи і протягом 30 робочих днів має винести рішення про компенсацію з урахуванням заповненого чек-листа (розроблений Кабміном порядок визначення розміру компенсації — ред.) Ці кошти людина може витратити виключно на придбання будівельних матеріалів або фінансування будівельних робіт.

При цьому придбати будматеріали чи замовити будівельні роботи можна буде лише в компаніях-учасниках програми «єВідновлення». Їх перелік поступово додаватимуть на веб-сайті послуги erecovery.diia.gov.ua.

Які складнощі можуть виникнути при зверненні за відшкодуванням за пошкоджене або зруйноване житло

За словами Анастасії Сербіної, хоча й сама по собі відбудова під час війни є величезним проривом для України, не обійшлось і без труднощів.

Наслідки обстрілу Запоріжжя, 22 березня 2023 року © Запорізька міськрада

Зокрема, із складнощами можуть стикнутися ті, хто не правильно подав інформацію до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, каже адвокатка:

— Багато хто вже подавав такі інформаційні повідомлення (про пошкоджене/зруйноване житло – ред.). Але це зробили родичі, а не власники. Наприклад, замість мами звернулася донька і так далі. Це вважаються неналежно подані заяви, тому що це має зробити безпосередньо власник.

Ще одна проблема, за словами Анастасії Сербіної, може виникнути через те, що житло заявника має бути зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно:

— Якщо майно купувалось, дарувалося, тобто право власності на нього набуто з 2013 року, то проблем нема, тому що все вже є в Єдиному реєстрі. Якщо ж ми говоримо про період до 2013 року і з майном нічого не відбувалося, то інформація в реєстрі відсутня.

Наслідки атаки російського безпілотника на Київ © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

Онлайн-реєстрація нерухомості в «Дії» зараз доступна лише на Львівщині, а також у Тернополі, Харкові та Чугуєвському районі Харківської області. Мешканцям з усіх інших регіонів України необхідно особисто звертатися до ЦНАПів або державного реєстратора, пояснює адвокатка:

— Окрім документів, які підтверджують право власності, згідно з чинною редакцією постанови про порядок вчинення реєстраційних дій, необхідно надати технічний паспорт на відповідне майно. А з огляду на те, що багато техпаспортів вже не відповідають чинному законодавству, можливо, вони були виготовлені ще в 60-ті— 90-ті роки, то у людини додатковий виклик, адже необхідно виготовити ще й новий техпаспорт, бо інакше інформацію в реєстр внести не вийде поки що.

Спадкоємцям житла, які ще не зареєстрували право власності на спадщину, теж потрібно буде здійнити додаткові кроки для отримання допомоги:

— Якщо смерть відбулася на той момент на тимчасово окупованій території — це ще один виклик для фактичних спадкоємців, тому що вони ще мають окремо зареєструвати цей факт смерті.

У Дії вже можна отримати електронні судові рішення, які мають таку ж юридичну силу, як і паперовий аналог. 6 березня 2023 року/ © RFI

Насправді у нас тут так само є певна колізія, тому що чинним законодавством встановлено, що ті особи, які проживали на момент смерті спадкодавця або неповнолітні, або які перебували на його утриманні, вони мають право на спадщину і вважаються такими, які прийняли спадщину автоматично. З точки зору закону до нотаріуса їм не потрібно звертатися задля того, щоб оформити спадщину. Але з точки зору права на компенсацію вони це мають робити, бо постанова і закон по іншому поки що не передбачають.

Наслідки обстрілу Херсонщини, березень 2023 року © Херсонська обласна прокуратура

Але найважче, мабуть, буде українцям з деокупованих територій, які втратили документи на житло, що було зареєстроване задовго до 2013 року. У паперовому вигляді ці документи мали б зберігатися в архівах колишніх Бюро технічної інвентарізації (БТІ). Втім у багатьох містах, що постраждали від бойових дій, ці архіви поховані під зруйнованими будівлями. У такому випадку, єдиний шлях — встановлення права власності в суді. Розгляд таких справ може тривати не один рік.

Втім за словами авторки закону про компенсацію за пошкоджене та знищене житло Олени Шуляк, суди зможуть «пришвидшувати» розгляд таких справ.

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