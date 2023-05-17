Зеленський погодився прийняти президента ПАР в Україні з «мирною ініціативою»

ПІДТРИМКА ВІД АФРИКИ

Український Президент провів телефонну розмову з президентом Південно-Африканської республіки Сирілом Рамафосою, який заявив про намір відвідати Київ у складі місії від кількох країн Африки.

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Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров у коментарі «Українській Правді».

За його словами, Зеленський привітав мирну ініціативу свого колеги та погодився прийняти високих гостей в Україні, вислухати їхні пропозиції, розповісти про українську «Формулу Миру» та запросити приєднатися до її реалізації.

Никифоров зазначив, що телефонна розмова президентів відбулася 13 травня. А вже 16 травня Сиріл Рамафоса повідомив, що низка африканських країн запропонували мирну ініціативу, щоб допомогти покласти край конфлікту між Росією та Україною.

За словами президента ПАР, він говорив про це з лідерами Замбії, Сенегалу, Республіка Конго, Уганди, Єгипту.

«Ми дійшли висновку, що цей конфлікт не впливає безпосередньо на Африку у вигляді смертей і руйнування нашої інфраструктури, проте насправді впливає на життя багатьох африканців. Що стосується продовольчої безпеки, то зросли ціни на добрива, зросли ціни на зернові, ціни на пальне», — сказав Рамафоса.

Він зазначив, що група глав африканських держав висловила думку, що Африці дійсно необхідно висунути «мирну ініціативу, яка могла б допомогти внести свій внесок у вирішення цього конфлікту».

За словами президента ПАР, він домовився з Зеленським і Путіним про візит делегацій глав африканських держав до Києва та Москви.