Зернову угоду продовжили, але це не скасовує низку проблем аграріїв, — експерти

Ще на два місяці

Зернова ініціатива між Україною, Туреччиною і ООН діятиме щонайменше ще 120 днів. Хоча за місяць до подовження угоди морський коридор працював у вкрай обмеженому режимі через дії РФ. Це завдавало фінансові збитки перевізникам і аграріям. Для останніх новий сезон може виявитись ще складнішим.

Реклама Читати продовження

Останнє судно зернової угоди, DSM Capella, вийшло з українського Чорноморська за день до продовження міжнародних домовленостей. Тепер активний морський рух має поновитися, хоча в експертів існують певні побоювання.

З квітня по середину травня до українських портів 16 днів не заходило жодне судно. Російські інспектори під різними приводами блокували роботу, йдеться у звіті «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень».

Експерти зауважують, що таких перерв з початку роботи зернового коридору ще не було.

Робітники вантажать зерно в порту в Ізмаїлі, Україна, 26 квітня 2023 © AP / Andrew Kravchenko

«Врешті-решт страждає саме аграрій. Тому що все це має компенсуватись за чийсь рахунок. Страждають трейдери, перевізники і країни, які не отримають своєчасно зерно. Тож, якщо з одного боку хтось не заробив, то з іншого боку це питання життя», — каже Алла Стоянова, директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА.

За її словами, подовження зернової угоди надважливе для світу, але, пригадуючи удар по одеському порту, не гарантує повної безпеки самій Україні.

Фермери за рік навчалися працювали під обстрілами і поступово розміновують поля. Та є фактори, на які вони не можуть впливати.

Наприклад, складнощі з морськими перевезенням. Доки вантаж аграріїв перебуває у довгій черзі через затримки з боку РФ, його ціна поступово знижується, а штрафи за затримку контракту збільшуються.

«Економічної доцільності експорту вантажів зерновим коридором для українського експорта не існує. За добу ми маємо сплатити за простій судна від 10 до 25 тисяч доларів. Як на вході, 30-60 діб, так і на виході. Все це впливає на вартість транспортування», — пояснює Віктор Берестенко, президент Асоціації міжнародних експедиторів України.

Також компанії-судновласники можуть зіштовхнутися зі зростанням страхових ризиків та збільшенням ціни фрахту, що теж позначиться на аграріях.

Разом з цим суттєво подорожчав сам шлях до порту.

«До війни перевезення тонни пшениці залізницею з центральної України до Миколаєва коштувало десь 20-22 долари. Зараз з Черкас перевезти в Констанцу тонну пшениці – коштуватиме 195 доларів», — каже Павло Коваль, генеральний директор Української аграрної конфедерації.

За його словами, вартість українських агропродуктів на внутрішньому ринку поступово знижується, але на зовнішньому — зростає. Через це країна втрачає своїх традиційних покупців, яких забирає Росія.

Екскаватор завантажує зерно на судно в зерновому порту в Ізмаїлі, Україна, 26 квітня 2023 © AP / Andrew Kravchenko

У РФ експорт російського зерна з початку вторгнення в Україну зріс вдвічі — до майже 22,5 мільйонів тонн. Це всупереч заявам Кремля, що санкції заважають експорту її сільгоспродукції.

В Україні ж за цей час об’єм перевезення вантажів усіма видами транспорту вдвічі зменшився. Обсяги перевалки у портах знизилися майже втричі. Це вдарило по ринку агропродукції, адже переважну її більшість експортували саме морем. Так собівартість товару була нижчою.

Перевізники частково переорієнтувалися на залізницю та вантажівки. Транспортні маршрути, які раніше вели до чорноморських портів, зарай йдуть через Дунай, країни Балтії, Польщу, Німеччину та Румунію.

Проте через обмеження з боку країн ЄС, рівень експорту за цим напрямом теж зменшився.

«Нам обмежили транзит та експорт до країн ЄС. Потім обмеження почали якось вирішувати, знімати. Дозволили транзит, але механізм цього доступу ускладнився. І ми зменшили з 58 вагонів на добу до 14 вагонів на добу», — каже Віктор Берестенко, президент Асоціації міжнародних експедиторів України.

Незалежно від результатів переговорів в Анкарі, графік українських фермерів не змінюється. Попри ймовірні економічні втрати, вони продовжують працювати на полях — за три тижні зернові вже треба збирати.

Український прототип протимінного трактора, призначеного для розмінування сільськогосподарських полів під час демонстрації у Кривому Розі, 26 квітня 2023 © AP / Bernat Armangue

«Є економіка виробництва і цикл, який не можна змінювати. Є пора посіву і пора збирання. І коли пора збирати врожай, аграрій не може чекати. Він має піти в поле, прибрати це зерно і десь його зберігати. Якщо такі місця будуть, він зможе перечекати. А якщо ніде зберігати, він буде вимушений продавати в мінус, аби витягнути хоч якісь гроші», — пояснює Стоянова.

За даними Асоціації міжнародних експедиторів України, з початку широкомасштабної війни Росія знищила 15 % усіх складів України. Найбільше — на Київщині. Це сотні будівель, які могли прийняти цьогорічний врожай.

Незважаючи на продовження угоди, Україні потрібно й надалі розвивати альтернативні маршрути експорту, щоб не так сильно залежати від портів, кажуть експерти.

«Нам не вистачає потужностей десь в два з половиною рази, якщо не працюватимуть порти Великої Одеси. Нам потрібні і складські і перевантажувальні ємності. І є нюанси щодо географії, яку можуть покривати судна. Бо це обмежує вихід наших вантажів на зовнішній ринок. Ми маємо шукати покупців не тільки поряд, а й по всьому світу. І цим користується наш ворог — знищує можливість експортувати, а нашим фермерам функціонувати», — пояснює Берестенко.

Зруйнований фермерський склад у Херсонської області, Україна, 25 квітня 2023 © AP / Bernat Armangue

Навіть за найгіршого сценарію, коли РФ продовжить блокувати або затягувати перевірки суден, завдяки допомозі країн-партнерів та золотовалютним резервам, економіка України впорається, вважає Павло Коваль.

«Є оцінка Нацбанку, сказали, якщо перестануть працювати зернові коридори, будуть проблеми з експортом через європейські країни і буде перевантажений Дунай, то Україна щомісяця буде втрачати близько 800 мільйонів доларів. Це не критична сума для макроекономічною стабільності», — каже Коваль.