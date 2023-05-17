З порту України вийшло останнє судно в рамках «зернової угоди»

ШАНТАЖ РОСІЇ

Корабель DSM Capella вийшло з порту Чорноморська з 30 тисячами тонн кукурудзи та прямує до Туреччини

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Про це повідомляє Reuters.

«Останнє судно вийшло з порту в Україні в середу згідно з угодою, що дозволяє безпечний експорт українського зерна в Чорному морі, за день до того, як РФ зможе вийти з угоди через перешкоди для її експорту зерна та добрив», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, «зернова угода» була укладена в Стамбулі 22 липня 2022 року за участі ООН, України, Туреччини та Росії. Востаннє угода була продовжена у березні, тоді сторони погодили дію «зернового коридору» на 60 днів — до 18 травня.

10-11 травня високопоставлені офіційні особи Росії, України, Туреччини і ООН зустрілися в Стамбулі, щоб обговорити Чорноморську зернову ініціативу, проте переговори не дали результатів. РФ погрожує вийти з угоди і для її продовження вимагає, зокрема, часткового зняття санкцій та відновлення власного експорту.