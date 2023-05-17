Росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву: є постраждала та значні руйнування

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФ

Пізно ввечері 16 квітня окупанти поцілили по місту двома крилатими ракетами «Калібр».

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Про це повідомили міський голова Олександр Сєнкевич та Генштаб ЗСУ.

Мер міста опублікував наслідки ворожого удару зазначивши, що пошкоджень зазнали щонайменше шість багатоповерхівок. Частково зруйнований торговельний центр та автосалон, пошкоджені магазини та зупинка громадського транспорту, є влучання по об’єкту промислової інфраструктури.

За даними місцевої влади, станом на 17 квітня відомо про одну постраждалу людину.

Як повідомив Генштаб ЗСУ, по Миколаєву поцілили двома крилатими ракетами морського базування типу «Калібр».

У ДСНС Миколаївської області повідомили, що рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежі, які виникли внаслідок влучання російських ракет. Загалом до ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучалось 13 одиниць спецтехніки та 64 рятувальники.

Фото зруйновано торгового центру та автосалону опублікувало видання «Суспільне. Миколаїв». За їхньою інформацією, станом на ранок миколаївські комунальники прибрають територію після обстрілу.