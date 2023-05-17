США не підтверджують пошкодження ЗРК Patriot в Україні

БРЕХНЯ РОСІЯН

Раніше Міноборони РФ заявило, що під час масованого ракетно обстрілу України в ніч на 16 травня у Києві гіперзвуковими ракетами «Кинджал» було знищено американський зенітно-ракетний комплекс.

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Про відсутність інформації у США щодо ймовірного ушкодження ЗРК Patriot, на брифінгу для журналістів повідомив речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає журналіст «Голосу Америки» Остап Ярич в Twitter.

«Я не можу підтвердити повідомлення про ураження системи Patriot в Україні», — заявив Кірбі.

Він додав, що в разі пошкодження системи Patriot США та необхідності ремонту поза межами України, «ми, безумовно, з цим допоможемо».

‼️ US NatSec John Kirby: I cannot confirm the reports about the Patriot system being damaged in Ukraine. ... I just can't speak to this. But if there was damage done that needed to be repaired outside Ukraine, we would certainly assist with that. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) May 16, 2023

В Україні спочатку відмовилися офіційно коментувати заяви Міноборони РФ, але 17 квітня речник Повітряних сил Юрій Ігнат у ефірі телемарафону повідомив, що перейматися за долю Patriot не варто.

Він пояснив, що у комплексу є радар і до 8-ми пускових установок, кожна з яких оснащена чотирма транспортно-пусковими контейнерами, які розташовані на відстані, вони забезпечують пуски ракет.

«Знищити систему Patriot якимось там "Кинджалом" — це неможливо», — заявив Ігнат.

Своєю чергою західні видання, покликаючись на власні джерела серед американських посадовців, повідомляють, що американський ЗРК дійсно не був знищений, але отримав пошкодження, ступінь яких зараз оцінюється. Про це пише «Сі-Ен-Ен».

Один американський посадовець заявив «Ройтерз» на умовах анонімності, що, за попередньою інформацією, Вашингтон і Київ вже обговорюють найкращий спосіб ремонту системи. На цей момент не схоже, що систему доведеться вивозити з України, але точніше все буде відомо найближчими днями.