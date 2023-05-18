Вишиванки у подарунок: як українська майстриня дарує сорочки політикам, які підтримують Україну

День вишиванки

Галина Шуневич, дизайнерка зі Львівщини, створює стильні вишиванки для політиків і дипломатів, які підтримують Україну. Їх вона вже надіслала президентам Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Отримав сорочку і великий друг України, колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон, і очільник уряду Японії, і навіть Джо Байден.

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18 травня Україна відзначає День вишиванки — і це чудовий привід пригадати наші традиції та вдягнути вишиті сорочки. Спеціально до свята RFI Україна поспілкувалися з майстринею Галиною Шуневич, яка створює чудові сучасні вишиванки, а деякі з них дарує лідерам країн, які підтримують Україну.

— Я донедавна думала, що кожна українська жінка вміє ліпити вареники та вишивати, — з посмішкою розказує Галина Шуневич. — Моя мама дуже багато вишивала, тож вишивка не була для мене чимось новим. Звичайно, я росла в ті часи, коли не дуже можна було щось вишити та одягнути, кудись піти. Це трохи було обмежено в часи Радянщини. Зараз часи змінилися.

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Те, що зараз чимало людей займаються дослідженням старовинної української вишивки, дуже приємно та цінно, наголошує пані Галина. А те, що українці цікавляться традиційним одягом та прагнуть мати вишиту сорочку у своєму гардеробі — тим паче.

Замовників дуже багато, зізнається майстриня, зокрема й з-за кордону, тобто українська вишиванка активно шириться світом. Багато хто хоче мати у своєму гардеробі кілька сорочок, і це чудово. А іноземці нерідко замовляють сорочки, щоб висловити свою підтримку Україні, зазначає пані Галина.

Сорочки готові до подорожі до своїх майбутніх власників © RFI

І хоча багато хто з дизайнерів робить вибір саме на користь давніх орнаментів, проте сама дизайнерка надає перевагу більш сучасному стилю.

— Сорочки з традиційною вишивкою переважно надягають узагалі більше на свята: на День вишиванки, на Великдень, — пояснює Галина Шуневич. — А хочеться зробити так, аби ми їх одягали кожного дня. Ми ж маємо рухатися до прогресу, враховувати вподобання людей і створювати моделі в різному стилі.

Створення вишиванки — творча та захоплива, але водночас дуже копітка робота. Робота над однією сорочкою насправді займає чимало часу, зізнається пані Галина. Спочатку вона розробляє візерунок за допомогою комп’ютерної програми: визначається із орнаментом, модифікує його, обирає кольори, моделює розмір, а потім — вишиває пробний варіант (а їх може бути декілька!). Згодом настає час підготовки тканини (обробка, вимочування, сушка) і ще день — на безпосередньо вишивку, а працює пані Галина на вишивальній машині.

— Хотілося б швидше, але я не маю чарівної палички Гаррі Поттера, на жаль, — жартує Галина Шуневич.

Вишиванки для президентів та дипломатів: як це починалося

— Коли я побачила в новинах, що до України приїхав спочатку Борис Джонсон, а потім президенти інших країн, то подумала: «ну як то вони без вишиванки, треба їм вишиванку!»

Вишиті сорочки від Галини Шуневич © RFI / фото з архіву Галини Шуневич

Приїзд перших осіб інших держав до України в такі часи — великий ризик, наголошує Галина Шуневич, але вони все одно приїздять. І це говорить про найважливіше — що Україну підтримують, їй допомагають цілі народи.

— Але ми не можемо подякувати кожному, так? Тому я вирішила подякувати президентам, міністрам та дипломатам, які свою державу представляють. Так і виникла ідея дарувати їм вишиванки. Вони одягатимуть її та згадуватимуть про українців. Та й українська вишиванка гідна того, аби ширитися світом.

Дарувати вишиванки президентам та дипломатам виявилося простіше, ніж можна було подумати. Для початку майстриня звернулася до українських громад за кордоном та посольств і навіть трохи неочікувано для себе побачила неабияку підтримку цієї ідеї. Хоча, як зізнається Галина Шуневич, спочатку вона не надто вірила в успіх ідеї, тож не розповідала про неї навіть чоловікові: «Якось він попросив якусь смачну випічку, а я йому кажу: “Коханий, немає коли, президенти важливіші!”».

Одна з сорочок попрямувала до Канади — її передадуть прем'єр-міністру Джастіну Трюдо © фото з архіву Галини Шуневич

Сорочки, створені українською майстринею, вже передали президенту Естонії, Литви, Латвії, а також прем’єр-міністру Канади, очільнику уряду Малайзії, меру Риги але першим сорочку отримав колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон. Його представники, до речі, надіслали Галині Шуневич листа, де зазначили, що Джонсон надзвичайно вдячний за таких подарунок.

Разом із пані Галина надсилає кожному політикові листа англійською мовою. У ньому дякує за підтримку та допомогу.

Пані Галина спеціально створила такі сорочки, які політики могли б одягнути не лише на якусь святкову подію, а й у повсякденні. Тож майстриня вирішила зробити для всіх однакові стильні білі сорочки:

— Бо білий колір — це є білий колір. Це елегантність та стиль, та й який чоловік не носить білої сорочки? Білий льон, біла вишивка, полтавський орнамент... Та я ще додала трішки мережки. Це унікальна робота — точнісінько такої сорочки більше ні в кого немає.

До речі, зі створенням сорочок вийшла цікава ситуація, адже точні розміри їхніх майбутніх власників були невідомі. Зрештою, приблизні розміри когось із них вдалося дізнатися, розказала Галина Шуневич, але нерідко доводилося орієнтуватися просто за світлинами з політиками.

Мер Риги Мартіньш Стакіс одягнув сорочку від Галини Шуневич на зустріч із Володимиром Зеленським © RFI / особистий архів Галини Шуневич

Як розповідає майстриня, в неї є ще чимало ідей для створення сорочок для лідерів країн, які підтримують та допомагають Україні. Так, наступну сорочку вона хоче подарувати президенту Франції Еммануелю Макрону.

Усі політики, яким пощастило отримати вишиту сорочку від Галини Шуневич, передають слова вдячності, а мер Риги навіть записав відео, в якому подякував майстрині за подарунок. Проте вдягали сорочки ще не всі. Утім, пані Галина сподівається, що для наступних візитів до України політики обиратимуть саме подаровані сорочки.