Вища рада правосуддя дозволила затримати підозрюваного в корупції ексочільника Верховного Суду

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Всеволоду Князєву, якого підохрюють в отриманні хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів США, 19 травня обиратимуть запобіжний захід.

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Усі 14 членів Вищої ради правосуддя (ВРП) проголосували за те, щоб узяти Голову Верховного Суду України Всеволода Князєва під варту. Таким чином ВРП задовольнила клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Остання одержала право звернутися до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо обрання запобіжного заходу для Князєва у вигляді тримання під вартою.

Під час засідання члени ВРП звернули увагу на пояснення Всеволода Князєва щодо грошей, які у правоохоронці вилучили в його кабінеті. За словами Князєва, його кабінет не є режимно-секретним об'єктом і «туди може прийти фактично будь-хто»:

До мене на зберігання приносили гроші різні особи, навіть судді Верховного Суду. У мене в кабінеті вони просто зберігались

15 травня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) спільно з САП повідомили про викриття «масштабної корупції у Верховному Суді» і оприлюднили фото дивану, на якому були розміщені стоси стодоларових банкнот.

Наступного дня керівництво антикорупційних органів заявило, що фігурантами справи з одного боку є керівництво Верховного Суду України, а з іншого — Фінансово-промислова група «Фінанси і Кредит», пов’язана з бізнесменом Костянтином Жеваго.

Схема надання неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду України © НАБУ

За даними слідства, керівництво суду мало ухвалити рішення на користь ФПГ «Фінанси і Кредит» в обмін на хабар:

19 квітня Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена, а вже 1 травня Голова ВС надав вказівку іншим учасникам угруповання щодо сум та порядку розподілу між деякими членами Великої Палати, які брали участь в ухваленні відповідного рішення

Третього травня була передана перша частина коштів, а 15 числа – друга. Тоді ж, «на гарячому» затримали Голову Верховного Суду Всеволода Князєва. Йому інкримінують отримання неправомірної вигоди у розмірі 2,7 мільйона доларів США. Разом з Князєвим під варнту узяли ще одного підозрюваного. Це адвокат, ім’я якого не називають.

Колишній Голова Верховного Суду України Всеволод Князєв виступає на конференції Міжнародної організації з навчання суддів в Оттаві, Канада, 31 жовтня 2022 р. © AP / Sean Kilpatrick

У вівторок на позачерговому засіданні Верховного Суду судді висловили недовіру своєму голові Всеволоду Князєву. Цим рішенням вони автоматично усунули його від посади голови ВС.

У середу Вищий антикорупційний суд України визнав законним затримання Князєва, відхиливши скаргу його захисту.