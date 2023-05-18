РАКЕТНИЙ ТЕРОР

Гатили з моря, землі й повітря: як пройшла ніч в українських регіонах на тлі масштабного обстрілу

Повітряна тривога лунала усю ніч – змінювалися лише регіони, де її оголошували. З 21:00 середи по 05:30 четверга війська РФ випустили по території України 30 ракет. 29 з них були знищені. Окрім того, сили ППО збили два ударні БпЛА «Шахед-136/131» та два розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня. У кількох областях зафіксовані влучання, руйнування та жертви серед цивільних.

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Одещина

Наслідки обстрілу Одеси силами РФ у ніч проти четверга, 18 травня © Facebook / Оперативне командування «Південь»

Росіяни завдали удару по Одесі з ракетоносіїв у Чорному морі, а також з тимчасово окупованої території. За даними Оперативного командування «Південь», сили протиповітряної оборони знищили 6️ «Калібрів» і 2️ «Іскандер-К». Більшість ракет ліквідували над морем.

Наслідки обстрілу Одеси силами РФ у ніч проти четверга, 18 травня © Facebook / Оперативне командування «Південь»

А втім, два снаряди вдалося перехопити, коли вони пролітали над промисловим районом міста. Уламки пошкодили будівлі підприємств. Внаслідок чого загинув один цивільний охоронець.

Хмельниччина

Єдина російська ракета, яку не вдалося перехопити цієї ночі, завдала удару по об'єкту інфраструктури у Хмельницькій області. Як зазначають у тамтешній ОВА, постраждалих немає. Наразі встановлюється інформація про руйнування.

Київщина

Столичний регіон цієї ночі вже вдев'яте за 18 днів травня зазнав масштабної атаки. РФ, імовірно, здійснила пуски крилатих ракет типу Х-101/555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160 з району Каспію. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА. Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації:

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені! Інформація щодо потерпілих наразі не надходила

Зафіксовані падіння уламків у двох районах столиці. У Дарницькому —сталося загоряння на території гаражного кооперативу. Пожежу ліквідували.

Наслідки обстрілу Києва силами РФ у ніч проти четверга, 18 травня © Telegram

У КМВА попереджають, що у решті районів імовірні падіння уламків на припарковані автівки, прибудинкову територію чи лісопаркову зону.

У Київській області під час нічної атаки працювала ППО. Без влучань та постраждалих, — повідомив начальник Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

У кількох громадах уламки впали на подвір’я приватних будинків, є незначні пошкодження, також уламками пошкоджені два авто.

Кіровоградщина та Сумщина

Сили ППО знищили крилату ракету в небі над Олександрійським районом та безпілотник – у Кропивницькому районі Кіровоградської області. За інформацією очільника ОВА Андрія Райковича, в обох випадках зафіксовані руйнування:

Бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено 3 будинки. Обійшлося без постраждалих. Уламки збитого безпілотника влучили в один з об’єктів. Впродовж кількох годин рятувальні підрозділи гасили пожежу. Евакуйовано мешканців навколишніх дворів

Загиблих та травмованих немає.

У Сумській області вночі та вранці росіяни здійснили 2 артилерійські обстрілу. Як повідомили в ОВА, через це пошкоджені 5 приватних житлових будинків та нежитлове приміщення.

Про звуки вибухів також повідомляли жителі Харківської, Вінницької та Житомирської областей. Окрім того, на Полтавщині та Черкащині працювала ППО. Влучання там не зафіксовані.

Ситуація у регіонах внаслідок обстрілів 17 травня

Запорізька область

Наслідки обстрілу Запорізької області силами РФ протягом середи, 17 травня © Telegram / zoda_gov_ua

Росіяни завдали 90 ударів по 16 населених пунктах регіону протягом минулої доби. Часткові руйнування дістав 31 об'єкт. Зокрема оселі та майно цивільних.

68-річна жителька Гуляйполя загинула від отриманих травм під час обстрілу. У Степногірську під час ворожих атак поранення отримали троє чоловіків.

Донецька область

Протягом 17 травня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Костянтинівці. Крім того, у Тетянівці було ексгумовано тіло дитини, загиблої під час окупації. Ще 5 людей в області дістали поранення.

Херсонська область

Херсонщина 90 разів ставала мішенню окупантів. Війська РФ обстріляли житлові квартали населених пунктів області. У будівлі школи та магазину Херсонської громади, лінію електропередач Білозерської громади та в лікарню Бериславського району.

Минулої доби у регіоні загинули троє людей, ще восьмеро – дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Харківська область

Наслідки обстрілу Харківської області силами РФ протягом середи, 17 травня © Telegram / synegubov

20 населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області обстріляли сили РФ протягом минулого дня.

А цієї ночі росіяни завдали ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по селу Циркуни. Як повідомляє очільник Харківської ОВА, ракета влучила в землю. Окрім того, після обстрілів села Новоосинове сталися лісові пожежі. Без постраждалих.