День пам’яті жертв геноциду кримських татар: як Росія повторює криваву історію

18 травня

18 травня 1944 року радянська влада розпочала масову примусову депортацію кримськотатарського народу. Це призвело до загибелі десятків тисяч людей. Чому правозахисники, політики та соціальні діячі в Україні та інших країнах світу вважають, що нинішні дії РФ багато в чому повторюють злочини СРСР у Криму — розбирались журналісти RFI-Україна.

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Починаючи з 1994 року, 18 травня в Україні є Днем скорботи і пам’яті жертв депортації кримських татар. А з 2015 року це — День пам'яті жертв геноциду кримських татар.

May 18 is the Day of Remembrance of the Victims of the Genocide of the Crimean Tatar People, an indigenous people of Ukraine. pic.twitter.com/9mIn0ib5mK — Crimea Platform (@crimeaplatform) May 18, 2023

«У 2015 році українська держава визнала депортацію 1944 року геноцидом кримськотатарського народу. Таке ж рішення ухвали Латвія, Литва, Естонія, Канада», — повідомили представники Кримської платформи у твіттері.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв наголосив, що радянська влада не тільки депортувала, а й намагалася знищити кримськотатарський народ та його культуру:

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв під час заходів, присвячених 70-й річниці депортації кримськотатарського народу з півострова. Україна, Київ, 18 травня 2014 року © Sergei Chuzavkov / AP

— Ми майже пів століття боролися за повернення на батьківщину. Сотні людей пройшли радянські тюрми і табори. І лише в роки перебудови, після проголошення Незалежності України ми отримали змогу повернутися в Крим.

За словами Джемілєва, на тлі усього, що пережили кримські татари для повернення на батьківщину, анексія Росією Криму 2014 року стала справжньою трагедією:

Армія РФ та ОМОН блокують дорогу перед кримськими татарами біля міста Армянськ, Крим, 3 травня 2014 р. © Alexander Polegenko / AP

— І ось окупація наприкінці лютого 2014 року. Для нас це, звісно, була трагедія, жахливий злочин. На відміну від усього населення півострова, кримські татари зробили заяву, що не визнають і ніколи не визнаватимуть окупації і що Крим — територія України. Тоді ми просили підтримки у світу, міжнародних організацій, щоб змусити Росію вивести війська з нашої території.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров певен, що окупація Криму та агресія РФ проти України сталася через безкарність злочинів радянської влади проти кримських татар:

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров виступає під час мітингу в Сімферополі, Крим, 18 травня 2014 р. © Max Vetrov / AP

— Те, що ми, я маю на увазі всіх — і себе, і кримських татар, і українців, і весь світ, який виявився неспроможним покарати чи бодай визнати людиноненависницькою комуністичну ідеологію радянського режиму, який привів до мільйонів таких жертв — стало причиною того, що ми отримали нову агресію Росії.

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Голова Меджлісу кримськотатарського народу додав, що події сьогодення «корегують наші підходи», а він вимагатиме притягнення до відповідальності винних у геноциді кримських татар, а також створення міжнародних механізмів, які б унеможливили нову російську агресію:

— Якщо світ не створить механізмів покарання Росії як держави, очільників Росії та всіх тих, хто вчиняв злочини і на території України, і, перебуваючи у себе вдома, проти України, якщо такого глобального залучення не відбудеться для притягнення Росії до відповідальності, то через 30, 50, 60 років будемо знову готуватися до нових агресій із боку Москви.

Під час заходів до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу Президент України Володимир Зеленський наголосив, що країна робить усе можливе задля звільнення Криму та перемоги над російським агресором:

— Пан Мустафа Джемілєв говорив про те, що історія кримськотатарського народу склалася таким чином, що її найбільш визначною датою став день трауру. І водночас 18 травня стало й днем консолідації кримськотатарського народу заради відновлення своїх прав і повернення до свого рідного дому. Ми робимо все, щоб додати до нашої спільної історії день нашої спільної перемоги, який відкриє надійний шлях додому для всіх наших людей і буде опорою свободи на всій нашій землі.

Про те, що Росія повторює історію злочинів СРСР проти кримських татар, кажуть і в парламенті Канади, зокрема депутат Іван Бейкер, виступ якого цитує Укрінформ:

— На жаль, історія зараз повторюється. Росія вдерлася до Криму 2014-го. Відтоді кримські татари знову постали перед порушеннями прав людини під владою російського режиму, так само, як під час геноциду.