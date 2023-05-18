З «мирним планом»: спецпредставник Китаю побував із візитом в Україні

КИТАЙСЬКА СТРАТЕГІЯ

Лі Хуей перебував в Україні 16 та 17 травня. За ці два дні він встиг провести зустрічі, зокрема, з президентом Володимиром Зеленським, керівником ОП Андрієм Єрмаком та главою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.

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Спецпредставник КНР у справах Євразії Лі Хуей став найвищою офіційною особою Китаю, яка відвідала Україну з початку повномасштабного вторгнення. Про сам візит офіційно повідомили напередодні, маршрут до останнього тримали в секреті.

Як зазначили потім на сайті Міністерства закордонних справ Китаю, окрім українського президента, глави його офісу та очільника МЗС, Лі Хуей встиг зустрітися також із керівниками Мінінфраструктури, Міненергетики та Міноборони України.

МЗС України © МЗС України

«Сторони погодилися, що нещодавня телефонна розмова між президентами Сі Цзіньпіном і Володимиром Зеленським визначила напрямок розвитку китайсько-українських відносин», — йдеться в повідомленні китайського дипломатичного відомства.

Окрім того, як сказали в Пекіні, Лі Хуей пояснив українським співрозмовникам китайську позицію щодо політичного врегулювання повномасштабної російсько-української війни, яку Китай і досі називає «українською кризою».

«Панацеї для вирішення кризи немає, усі сторони повинні починати з себе, будувати взаємну довіру, створювати умови для мирних переговорів, щоб припинити війну», — цитують в дипвідомстві в Пекіні слова китайського спецпредставника з питань Євразії.

Натомість, кажуть в українському МЗС, під час спілкування з китайським гостем вчергове озвучили позицію України — жодних поступок агресору.

«Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба детально поінформував спецпредставника уряду КНР щодо принципів відновлення стійкого та справедливого миру на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Він наголосив, що Україна не сприймає жодних пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту», — йдеться в заяві МЗС України.

По-китайськи символічно

Але з усіх цих формулювань не випливає поки жодної конкретики, вважає головний координатор Українського центру вільного Гонконгу Артур Харитонов. Та й загалом, каже, візит китайського спецпредставника суттєво контрастує з відвідинами України високих гостей із інших держав:

— Зрозуміло, що в першу чергу це міркування безпеки. Але мені здається, це загальний підхід. Ми не бачили їхніх представників в Україні дуже давно. І ми відвикли від того, що існують держави, де транспарентність, доступ до публічної інформації, демократія є настільки табуйованими, як у КНР. Тобто в Китаї не прийнято повідомляти про хід міжнародних справ, не прийнято повідомляти про якісь рішення — усе розмито, нечітко. І це влаштовує китайське населення. Але для українців це є неприйнятним... І про що саме вони говорили, ми до кінця не знаємо.

Прапор Китаю © europeantimes

Але якщо врахувати офіційні заяви Пекіна та його позицію на геополітичній арені, можна визначити кілька ймовірних цілей цього візиту, каже керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (CACDS) Юрій Пойта. Зокрема, це може бути один із способів визначити настрої в Європі та вивести комунікацію на інший рівень, а ще — покращити імідж Китаю в очах європейців:

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— Зараз є багато питань у Європи до Китаю, що завдає серйозного удару по іміджу і не дозволяє Китаю повернутися до бізнесу з Європою, вести бізнес, як завжди. Зараз він ніби намагається виключити українське питання з європейсько-китайських відносин. Тому це такий візит заради самого візиту. Це базове завдання. Друге завдання — це, звичайно, намагання зрозуміти настрої і в Україні, і в Європі стосовно того, наскільки Україна готова до продовження воєнних дій і наскільки вона готова до переговорного процесу, на яких умовах вона готова до цього переговорного процесу. Тому що можливості китайської дипломатії можуть бути обмежені. Чому? Тому що в Європі Китай може сприйматися досить-таки насторожено, у тому числі у Франції. І тому будь-яка дискусія на рівні, скажімо, посольств може бути обмеженою. А ось ця особа, Лі Хуей, ніби має статус спецпредставника, а значить, довіреної особи вищого політичного керівництва держави по цих питаннях.

Окрім того, зараз Китай докладає максимальних зусиль, щоб сформувати собі імідж світового миротворця. Точніше, для Пекіна дуже важливо, щоб так його сприймали країни Глобального Півдня, вважає виконавчий директор Китайської торгової асоціації Руслан Осипенко:

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— Китайці заявили, що вони мирний посередник, вони не є стороною конфлікту. Вони підкреслюють, що не приєднуються до жодної зі сторін, жодній зі сторін нічого не постачають. Це з єдиною метою: для зміцнення свого міжнародного реноме миротворця перед країнами Глобального Півдня насамперед. Зараз буде змагання між Заходом і Китаєм за країни Глобального Півдня. Оцей візит, призначення спецпредставника, намагання мирним шляхом врегулювати війну — це все спрямовано на те, щоб зміцнити передусім роль Китаю, а не врегулювати війну.

Лі Хуей, спецпредставник Китаю з врегулювання російсько-української війни © Вікіпедія

Коли Лі Хуея призначили ще й Спеціальним представником з урегулювання російсько-української війни, багато хто висловлював побоювання, що він не буде об'єктивним у цьому питанні. Адже майже вся кар'єра 70-річного дипломата тісно пов'язана спочатку з СРСР, а потім — із РФ. Протягом 10 років, із 2009-го до 2019-го він обіймав пост посла Китаю в Росії. На думку виконавчого директора Китайської торгової асоціації Руслана Осипенка, такі побоювання абсолютно марні, адже єдина країна, інтереси якої будь-коли відстоював і буде відстоювати Китай, — це, власне, сам Китай:

— Ми дивимося очима західної людини. Якщо він там, у Росії, попрацював і фактично виріс як дипломат, то значить, усе — він буде прихильний до Росії. Ні, він буде прихильний лише до Китаю. Тому він буде не на боці України, не на боці Росії, він буде дивитися, вивчати позиції всіх сторін, усіх країн. Наприклад, Україна та Польща з точки зору Китаю — це країни, які перспективні для розвитку і трансформації Європи.

Після Києва в Лі Хуея також заплановані поїздки до низки європейських країн, а на завершення — і до Москви. Саме після цього останнього візиту, вважає Руслан Осипенко, і можна буде говорити про певні результати.