Росія посилила ракетні обстріли України: як змінилися цілі та мета ворога

РАКЕТНИЙ ТЕРОР ТРИВАЄ

Протягом останніх тижнів росіяни збільшили кількість ударів по території України ракетами та дронами. Від початку травня тільки Київ дев’ять разів масовано атакували з повітря. Почастішали обстріли півдня країни, а прифронтові області перебувають під постійними авіаударами.

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Цілі Кремля змінилися

Торік восени РФ розпочала завдавати масованих ракетних ударів по території України. Її метою було знищення енергетичної інфраструктури, що начебто мало послабити обороноздатність Києва. Проте фактично це був терор мирного населення. Люди взимку подовгу сиділи без світла та опалення через пошкодження та руйнацію енергетичних об’єктів російськими ракетами.

Не досягнувши значних успіхів, після короткої перерви країна-агресор відновила ракетні обстріли, але змінила тактику. Про це в коментарі RFI розповів військовий експерт Владислав Селезньов:

— Ситуація насправді дуже серйозно змінилася. Українські та російські сили готують майбутнє поле бою, для чого обидві сторони здійснюють абсолютно тотожні речі: кожен намагається знищити бойовий потенціал противника.

Як пояснює експерт, від початку травня росіяни намагаються цілити ракетами по стратегічних об’єктах, щоби максимально послабити наші оборонні можливості:

— Знищити склади з боєприпасами, місця зосередження особового складу, бронетехніки, озброєння, пошкодити ключові логістичні маршрути, по яких здійснюється забезпечення наших військ. Ситуація є надзвичайно небезпечною, але наші сили протиповітряної оборони демонструють чудові результати.

Промислова будівля, пошкоджена російським ракетним ударом, в Одесі, 18 травня 2023 року. © REUTERS / STRINGER

Сама система ППО є ще однією ціллю Російської Федерації, особливо коли американський ЗРК «Патріот» збив «немає аналогів» гіперзвукову ракету «Кинджал». Так вважає керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук:

— Це стало ударом особисто по Путіну, тому що ще три-чотири роки тому російський президент сам рекламував цю ракету й казав, що вона може знищити будь-яку ціль і жодна система протиповітряної чи протиракетної оборони не здатна її перехопити. Виявилося, що це не так. Напевно, Путін образився, бо за тим вони випустили по Києву ще шість «Кинджалів», щоб уразити «Патріот». Але знову зазнали поразки.

Робота системи протиповітряної оборони в Києві під час ракетного удару росіян, 16 травня 2023 року. © REUTERS / GLEB GARANICH

Мета — зірвати контрнаступ

Російська Федерація боїться анонсованого українського контрнаступу, саме тому намагається досягти ключової мети — максимально послабити бойовий потенціал української армії. Для цього вона використовує всі доступні засоби, каже Владислав Селезньов:

— Бачимо, що, незважаючи на всі попередні прогнози, у росіян ракети ще є. Російська оборонна промисловість, за даними української розвідки, спроможна виготовляти до 50 ракет різних типів: «Калібр», Х-101/Х-555 та «Іскандер». До травня вони тримали певну паузу, тепер вони почали дедалі активніше використовувати ракети, щоб завдати максимальної шкоди українським силам оборони, які знаходяться на фінальному етапі підготовки до контрнаступу.

Військовий експерт вважає, що росіяни й надалі вдаватимуться до цієї тактики в межах своїх можливостях, щоб тримати в постійній напрузі українські системи ППО.

І хоча неефективність цих атак, вочевидь, непокоїть вище військово-політичне керівництво Росії, воно не здатне визнати, що програло ракетну війну. Тому, каже Лакійчук, і надалі масовано обстрілюватимуть Україну:

— Росіяни не люблять програвати. Це видно з того, як вони всіма силами намагаються взяти Бахмут, Мар’їнку та Авдіївку. У Кремлі розуміють, що їх наземний наступ провалився, але продовжують штурмувати ці стратегічно неважливі міста, сточуючи там техніку та особовий склад. Так і з ракетними обстрілами. Коли ракетна війна не досягла своїх цілей, вони продовжують свої атаки просто, щоб не визнавати поразку.

Збита українськими силами ППО російська ракета в Київській області, 18 травня 2023 року. © via REUTERS / NATIONAL POLICE OF UKRAINE

Україна протидіє

За словами Владислава Селезньова, росіяни також шукають будь-яку можливість отримати повну інформацію щодо розміщення, планів та дій української армії, її техніки та озброєння:

— Росія має свою агентурну розвідку на території України, але й також вони користуються даними з відкритих джерел. І не дарма Генштаб ЗСУ просить українців не знімати роботу систем ППО і все, що пов’язане з діями українських військових. Російські шпигуни це відслідковують та використовують у своїх цілях.

Уберегти військові об’єкти від ракетних атак Росії дуже важко, бо країна-агресор має далекобійні ракети. Але Україна використовує всі можливі заходи, щоби росіяни не досягли своєї мети, пояснює військоий експерт:

— Ключовий фактор, який дозволяє нам бути максимально ефективними в цьому плані — це дотримання державної таємниці під час переміщення вантажів військового значення та його роззосередження. Чим більше роззосереджують наші склади з боєприпасами та технікою, тим менше шансів, що в один момент може бути знищена велика партія техніки, озброєння або боєприпасів. І, звісно, тут питання до посилення протиповітряної оборони України, що й досі залишається актуальним.