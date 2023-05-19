Відходи війни: як Україну не перетворити на звалище

Проблема на мільйони тонн

12 мільйонів тонн. Так оцінюють обсяги відходів від руйнувань в Україні станом на лютий 2023 року, без урахування тимчасово окупованих територій. І з кожною російською атакою ця цифра зростає.

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Рішення від держави

Мирний досвід поводження з відходами, який існував до 24 лютого 2022 року, сьогодні не актуальний. Як пояснює голова правління Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами Кирило Косоуров, тоді сотні тисяч тонн просто везли на полігони і захоронювали:

— У нас з’явились нові фракції відходів. Вони значно відрізняються від будівельних. Якщо хтось там хоче провести паралелі, то вони не проходять. У відходах руйнації є меблі, техніка, і, вибачте, тіла людей і тварин. А коли це все і згоріло, то залишається неоднорідна маса, яка створює багато проблем.

Наслідки обстрілів Харкова, березень 2022-го © ДСНС України

Торік у вересні Кабінет міністрів України вирішив , що відповідати за утилізацію відходів руйнації має місцева влада та власники об’єктів. Президентка Асоціації професіоналів довкілля PAEW Людмила Циганок пояснює:

— Ми, у принципі, не були готові до таких викликів. Ці відходи потребують спеціального поводження. У (урядовій, — ред.) постанові чітко вказано, що відходи руйнації не можна везти на загальні полігони. У кожного регіону є чітке завдання — створити спеціальні майданчики.

Інфографіка © RFI

Інфографіка © RFI

Серйозні виклики

Першим етапом утилізації відходів руйнувань є пошук відповідних ділянок. Наприклад, у Київській області виділили для цього 62 майданчики. Проте визначити точну їхню кількість, зауважує Людмила Циганок, складно:

— Усі інші (регіони, — ред.) не дають конкретних цифр. По Харківській області такі майданчики облаштовуються. Є інформація без цифр, що Дніпропетровська область також над цим працює... По Чернігівській області складна ситуація. Як інформували нас колеги-екологи, усе звозиться на полігони (уже наявні, — ред.). І що з цим робити, ніхто не знає. І всі очікують якихось рішень.

Сортування, зменшення обсягів сміття та перероблення — ще серйозніші виклики. Наприклад, перебирати відходи будуть довго. Треба залучати багато людей, бо це буквально ручна робота. У мішанині з бетону, цегли, скла, пластику, дерева можуть бути небезпечні компоненти — електроніка, медичні відходи, акумулятори, лампи, батарейки азбестовмісний шифер, пояснює Людмила Циганок:

Наслідки обстрілу Дніпра, січень 2023-го © Дніпропетровська ОВА/ Telegram

— Після того як усе відсортовано, має бути проведено лабораторну оцінку, комплекс досліджень, щоб зрозуміти, чи придатний матеріал для повторного використання. Які параметри токсичності в тих чи інших відходів. Наприклад, радіаційно-гігієнічна оцінка. Це виклики, до яких Україна має бути готова. Рік повномасштабної війни змушував би нас рухатися швидше, бо проблема сама по собі не розв'яжеться.

Із сортуванням та вторинним переробленням поволі управляються на місцях. У Харкові, наприклад, із уламків бетону роблять спеціальну крихту для ремонту доріг і тротуарів. Про це розповідає голова правління Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами Кирило Косоуров:

В Харкові переробляють відходи руйнацій на спеціальній техніці © Суспільне Харків

— По Харкову історія цікава. Вони одні з перших, хто перейнялися більш-менш професійно цією історією: встановили та експлуатують дробарні установки для відходів. Якщо прилетіло в будинок, розбирають завали на тему наявності людей і боєприпасів. Потім розсортовують інше. І встановлюють дробарки, які зменшують відходи в 5-8 разів.

Місцева влада консультується з японськими фахівцями, які мають колосальний досвід роботи з відходами руйнацій після стихійних лих.

Мікрорайон під ключ

Ідеальним прикладом поводження із відходами руйнації, на думку експертів, є проєкт у Гостомелі. Французька компанія «Нео-Еко» за підтримки уряду Франції взялась відбудувати мікрорайон у військовому містечку.

Будинки після боїв у Гостомелі © "Нео-Еко Україна"

На місці п'яти зруйнованих та пошкоджених багатоповерхівок планують звести нові, попередньо йдеться про 450 квартир.

Роботи у Гостомелі тривають вже рік. Їх розпочали відразу після звільнення Київської області. Компанія насамперед досліджувала, чи придатні відходи руйнації для подальшого перероблення, далі демонтувала пошкоджені будинки, відсортувала, вивезла та переробила сміття. Як розповідає гендиректор компанії «Нео-Еко Україна» (предстанвицтво французької компанії — ред.) Кирило Чернишук, із 20 тисяч тонн непридатними виявились лише 200:

Демонтування будинків у Гостомелі © «Нео-Еко Україна»

— Найбільше з цих відходів ми отримали піску, також є підсипка для будівництва та вторинний щебінь різних фракцій. Строк служби перероблених матеріалів ніяк не буде відрізнятись від нових. Головне, на що треба звертати увагу під час виготовлення будівельних матеріалів, який відсоток вторинних і первинних матеріалів треба використовувати, щоб отримати марочний продукт первинної міцності.

До роботи, як зауважує Чернишук, залучають українських підрядників та використовують українські потужності:

— У французів підхід такий: не проблема привезти техніку і робітників з Франції, але що це дасть українському бізнесу? Французи хочуть по максимуму залишати гроші в Україні, дати можливість заробити українцям, заплатити податки в Україні. Так, контроль здійснюють французькі спеціалісти. Наприклад, приїжджав спеціаліст із демонтажу і контролював якість виконання робіт.

Результат перероблення відходів © «Нео-Еко Україна»

Перероблені матеріали використають у будівництві © «Нео-Еко Україна»

Гендиректор компанії «Нео-Еко» Кирило Чернишук певен, що наш бізнес зможе працювати так, щоби не шкодити довкіллю, головне мати бажання і культуру поводження з відходами:

— Інколи підрядники нам казали: «Ви впевнені, що хочете це подрібнювати, дешевше буде завезти новий щебінь». Ми відповідали, що впевнені. Адже наша задача — переробити. Так, переробляти завжди дорожче, складніше. Але в Україні така ситуація, що коли ми просто все викинемо в ліс, то в нас не буде лісу. І це вже відбувається. Деякі компанії у кращому випадку везуть все на полігони, а частина — просто в ліс. Це можна побачити на Київщині.

Мікрорайон в Гостомелі — пілотний проєкт, надалі в планах компанії — робота в Миколаївській області.

На кого варто розраховувати

Не можна говорити, що держава не хоче чи не може розробити детальний план поводження з відходами руйнації. У цьому переконана екологічна аудиторка та судова експертка Тетяна Лампіка. Чітке розуміння процесу вивезення, сортування, утилізації та перероблення буде тоді, коли не буде більше руйнацій. Тоді можна планувати, куди і як витрачати обмежені місцеві бюджети. А зараз гроші йдуть на розв'язання нагальних проблем: вивозять відходи руйнувань, які заважають або небезпечні.

Торік Верховна Рада проголосувала за рамковий закон «Про управління відходами». На думку президентки Асоціації професіоналів довкілля PAEW Людмили Циганок, він відповідає європейським нормам, але потребує доопрацювання:

— Є багато компаній, які вивчають, що готова їм запропонувати Україна. Безпосередньо в нашій асоціації є запити і від французьких, і від німецьких бізнесів. Їм треба, щоб Україна дала чіткі правила гри на нашому ринку. І тоді знімуться нагальні питання (утилізації та вторинного перероблення, — ред.) принаймні частково.

Не менше відповідальності — на плечах місцевої влади та громад. Вони повинні шукати інвесторів, фонди, проєкти, що допомагатимуть утилізовувати й переробляти відходи війни, говорить Людмила Циганок:

— Зараз буде багато залежати від розуміння проблеми саме громадами, адже спихнути проблему на державу не вдається, та й у руках громад є багато можливостей.