Ексголова Верховного Суду Князєв та його спільник-адвокат під вартою

СПРАВА КНЯЗЄВА

Відповідні рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд України. Проте, Всеволод Князєв, якого підозрюють в отриманні хабаря на 2,7 мільйона доларів, може вийти під заставу.

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ВАКС ухвалив відправити Князєва до ізолятора на 60 днів, але з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень, 18 травня. Під варту його взяли у залі суду. Повідомляють, що адвокати ексголови Верховного Суду будуть подавати апеляцію.

Колишній Голова Верховного Суду України Всеволод Князєв виступає на конференції Міжнародної організації з навчання суддів в Оттаві, Канада, 31 жовтня 2022 р. © AP / Sean Kilpatrick

Якщо ж Всеволод Князєв таки сплатить заставу, то на нього буде накладено низку адміністративних зобов'язань. А саме не виїжджати з міста проживання, здати на зберігання закордонні паспорти, носити електронний браслет та не спілкуватися з іншими фігурантами справи.

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Окрім того, запобіжний захід обрали й адвокату Олегу Горецькому, якого затримали разом із Князєвим. Він має залишатися під вартою принаймні до 13 липня 2023 року, або ж внести заставу у розмірі 80 мільйонів гривень.