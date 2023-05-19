Ексголова Верховного Суду Князєв та його спільник-адвокат під вартою
Опубліковано:
Відповідні рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд України. Проте, Всеволод Князєв, якого підозрюють в отриманні хабаря на 2,7 мільйона доларів, може вийти під заставу.
ВАКС ухвалив відправити Князєва до ізолятора на 60 днів, але з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень, 18 травня. Під варту його взяли у залі суду. Повідомляють, що адвокати ексголови Верховного Суду будуть подавати апеляцію.
► Читайте також: Голова Верховного Суду України Князєв попався на хабарі у $2,7 млн
Окрім того, запобіжний захід обрали й адвокату Олегу Горецькому, якого затримали разом із Князєвим. Він має залишатися під вартою принаймні до 13 липня 2023 року, або ж внести заставу у розмірі 80 мільйонів гривень.