Росія здійснила десяту з початку місяця повітряну атаку по Україні

РАКЕТНИЙ ТЕРОР

Цього разу випустили 22 ударних безпілотників та 6 ракет типу «Калібр». атакували з північного та південно-східного напрямків.

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Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, безпілотники та ракети, зокрема, запускали з кораблів у Чорному морі. Більшість із вбивчих залізяк, українській системі ППО вдалося збити. Так ліквідували, усе, що летіло у напрямку столиці.

«Протягом цієї нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань «Центр», «Захід» та «Південь» Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети та 16 ударних дронів», — йдеться у повідомленні.

Також дрони летіли на Львівщину, усі їх вдалося збити.

Кілька вибухів пролунало в Кривому Розі. Повідомляють про влучання у приватне промислове підприємство, постраждала жінка. Легкі поранення отримав чоловік через пожежу в чотириповерховій адмінбудівлі.