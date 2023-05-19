Українській військові могли збити бомбардувальник РФ за допомогою системи «Патріот» — CNN

ПОВІТРЯНА ОБОРОНА

Про це видання пише, покликаючись на свого співрозмовників із Пентагону та Конгресу США.

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Співрозмовники CNN, на умовах анонімності, повідомили, що за останні кілька тижнів, ураїнські військові змогли ліквідувати таким чином, принаймні один бомбардувальник. Як зазначають у матеріалі, російський літак, який вразили з «Патріота», готувався запустити ракети по Україні. Не виключають, що мова йде про один з літаків, нещодавно збитих у небі над Брянською областю. Хоча, раніше повідомляли також, що усі 4 повітряні цілі могла вразити російська ж ППО.

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«Російський літак, на який націлився "Патріот", виконував бомбардувальний політ, щоб випустити ракети по українських цілях, що Росія робила протягом останнього року, щоб максимізувати жертви серед цивільного населення», — пише видання.

Зауважують, що раніше Україна не мала систем ППО, які б могли збивати подібні цілі.

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ЗРК Patriot © AP / Axel Heimken

За словами співрозмовників CNN, деякі співробітники Конгресу говорять про те, що сучасні винищувачі дали б Україні можливість знищувати російські літаки не витрачаючи дорогі боєприпаси для «Патріот», призначені для перехоплення балістичних ракет. У той же час їх опоненти, зауважують, що система протиповітряної оборони РФ достатньо потужна для того, щоб збивати літаки F-16. Мовляв, саме з цієї причини Україна не виконує багато повітряних операцій за допомогою винищувачів, які вже має.

Американський винищувач F-16 Source: Wikipédia; US Air Force photo

«Хоча США, як і раніше, не бажають відправляти до Києва жодного власного F-16, американські чиновники повідомили CNN, що адміністрація готова схвалити експорт літаків до України, якщо саме так вирішать вчинити з їхніми поставками союзники», — йдеться у матеріалі.