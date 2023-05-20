Навіщо Африка зібралася мирити Україну та Росію

ЧЕРГОВИЙ «МИРНИЙ ПЛАН»

Президент ПАР Сиріл Рамафоса під час розмови з Володимиром Зеленським повідомив, що низка африканських країн підготувала для України мирну ініціативу. Її підтримали Замбія, Сенегал, Республіка Конго, Уганда та Єгипет. Як повідомив президент ПАР, він уже домовився із Зеленським і Путіним про візит делегацій глав африканських держав відповідно до Києва та Москви.

Реклама Читати продовження

«Ми дійшли висновку, що цей конфлікт не впливає безпосередньо на Африку, убиваючи людей і руйнуючи нашу інфраструктуру. Проте насправді впливає на життя багатьох африканців. Щодо продовольчої безпеки, то зросли ціни на добрива, зросли ціни на зернові, ціни на пальне», — сказав Сиріл Рамафоса.

Тож, за словами президента ПАР, група африканських держав хоче зробити свій внесок у «вирішення цього конфлікту».

Президент ПАР Сиріл Рамафоса AP

Своєю чергою, Володимир Зеленський привітав мирну ініціативу та погодився прийняти африканських гостей в Україні, щоб вислухати їхні пропозиції. Водночас в українського президента хочуть розповісти лідерам країн Африки про українську формулу миру та запросити їх підтримати її реалізацію.

«Мирний план» російських друзів

Бажання африканських країн представити свою мирну ініціативу викликано двома причинами. Перша , Як пояснює дослідниця-африканістка з фундації «Global Ukraine» Марта Олійник-Дьомочко, перша полягає тільки в задоволенні інтересів внутрішніх гравців:

— Основна причина такої місії те, що війна впливає на африканські країни в плані зростання цін на продукти та паливо. Але це ще шанс для Африки показати себе як продемократичного світового гравця, відігравати більшу роль у важливих світових процесах.

Для Африки важливе продовження зернової угоди, вважає кандидат політичних наук, експерт Центру досліджень Африки Юрій Олійник. Контакти з РФ та Україною допоможуть ПАР посилити свої позиції на континенті як представника всього африканського регіону.

Але окрім внутрішніх питань, кажуть експерти, за «мирним планом» стоять зовнішні сили — Росія та Китай. Кремль уже давно просуває можливість погодження «мирного плану» на своїх умовах, нагадує Юрій Олійник:

— За весь час війни так звані «мирні плани» виникали неодноразово. Пам’ятаємо китайську «формулу миру». Нещодавно Папа Римський заявив про якийсь план мирного врегулювання. От у Київ приїжджав спецпредставник Китаю, який, за деякими версіями, мав схиляти Україну до миру, але не вийшло.

Президент РФ Володимир Путін та президент ПАР Сиріл Рамафоса © AP / Sergei Chirikov

І зараз вони вже загітували африканські країни як представників Глобального Півдня представити свою мирну ініціативу. Але ж із тих шести африканських держав — Замбії, Сенегалу, Республіки Конго, Уганди, Єгипту — п’ять дуже залежні від Росії. Тільки Замбія прозахідна, але її економіка пов'язана тісно із Китаєм.

Дійсно, Кремль не втратить нагоди показати свою «дружбу» з африканськими країнами. І, як припускає Марта Олійник-Дьомочко, через ці проросійські країни Москва намагатиметься внести в їхній мирний план потрібні собі пункти:

— Імовірніше, ми матимемо ще одну пропозицію миру. Проте навряд чи вона збігатиметься з найбажанішим для України результатом.

Україна має скористатися нагодою

Україна намагається збільшити свою дипломатичну присутність в Африці. Розвиток відносин з країнами цього континенту був закладений в африканській стратегії. Її розроблено в МЗС України і затверджено президентом як один із пріоритетних напрямків зовнішньої політики. Для досягнення цілей цієї стратегії був призначений спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки. Також у жовтні 2022 року відбулось перше в історії африканське турне Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Нині Міністерство працює над організацією другого, що має відбутися цього літа.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та віцепрезидент Кот-д‘Івуару Т’ємоко Мейліє Коне, 5 жовтня 2022 року. © mfa.gov.ua

Україна намагається заручитися більшою підтримкою африканського континенту, що особливо важливо на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Як кажуть експерти, візит делегацій глав африканських держав для України стане нагодою налагодити прямі контакти. Крім того, це нагода донести свою позицію щодо війни та пояснити, що не може бути компромісних варіантів, окрім повної перемоги України та повернення до кордонів 1991 року.

Важливою для Києва є африканська підтримка у голосуваннях в міжнародних організаціях, зокрема через те, що Африка досі торгує з Росією, пояснює Олійник-Дьомочко:

— Доки РФ вивозить з континенту золото та діаманти, їй вдається послабити вплив санкцій і надалі отримувати гроші для війни. Працювати з Африкою треба і для зміни теперішньої ситуації, і на перспективу — адже континент має великий потенціал. Є можливості для втілення спільних проєктів у різних сферах, зокрема ІТ, транспортній, енергетичній, військовій.

Є низка африканських країн, які тісно працюють із Росією, наприклад ЦАР, Малі, Судан. Їх переконати буде важко. Проте є прихильніші до України держави, які потрібно пояснювати, що, окрім засудження Росії та нарощення співпраці з Україною, час запроваджувати санкції проти РФ та припиняти з нею торгівлю. Такі країни можуть стати прикладом для решти Африки.