КОАЛІЦІЯ ВИНИЩУВАЧІВ

США та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16: хто, скільки, та коли?

Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав Вашингтон надати Україні сучасні бойові літаки, а втім, президент Джо Байден дотепер відхиляв ці прохання.

Реклама Читати продовження

Вашингтон доєднається до так званої «коаліції винищувачів», хоча літаки не обов’язково надійдуть саме від Сполучених Штатів. Про це напередодні повідомив американський телеканал «Ен-Бі-Сі Ньюз»:

Час, коли Україна отримає винищувачі — і які країни їх нададуть — залишається неясним. А втім, літаки не будуть використовуватися для майбутнього контрнаступу України проти Росії

Ця новина з’явилася після того, як президент Джо Байден у п’ятницю повідомив лідерам країн «Великої сімки», що США підтримують зусилля з підготовки українських пілотів керуванню винищувачами.

Більше того ж дня розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Під час спілкування з представниками преси у Хіросімі він заявив, що Америка доєднається до зусиль інших держав із навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління. Зокрема йдеться про F-16:

Очевидним першим кроком є вишкіл, а потім робота з союзниками, партнерами та самими українцями, щоб визначити, як саме постачати літаки

Відповідаючи на питання журналістів, чому це рішення ухвалили лише зараз, Салліван наголосив, що під час переговорів щодо контрнаступу Україна надала перелік озброєння, необхідного для успішної операції. За словами радника, «винищувачі F-16 у цьому списку були далеко не на першій сходинці»:

Наша думка полягає в тому, що F-16 наразі не підходить для боротьби. Тож, якби ми говорили про них просто зараз, це не головне, що їм потрібно на полі бою для цього контрнаступу. Ми відчуваємо, що ми зможемо дати їм те, що їм потрібно для нарощування сили у майбутньому, коли їм це буде потрібно. Отже, з нашої точки зору, зараз час розпочати саме навчання

«Дискусії щодо вдосконалення українських ВПС відображають нашу довгострокову прихильність самообороні України», – повідомляє американський телеканал «Ен-Бі-Сі» з покликанням на власні джерела.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав США надати F-16, але Байден поки що відхиляв ці прохання. У лютому американський лідер заявив в інтерв’ю «Ей-Бі-Сі Ньюз», що на той час Україні не були потрібні F-16.

Раніше Франція та Польща висловили готовність надати Україні новітні винищувачі. Але будь-яка передача літаків американського виробництва вимагає дозволу уряду США.

Новина про рішення надати Україні F-16 з’явилася під час візиту Байдена до Японії, де проходить саміт G7.

За словами чиновника, спільні зусилля США та їхніх союзників з підготовки українських пілотів на реактивних літаках можуть розпочатися найближчими тижнями. Навчання «проходитиме за межами України на об’єктах у Європі і триватиме місяці», – продовжив чиновник.

Колін Кал, високопосадовець Пентагону з питань політики, раніше повідомив Конгресу, що навчання українських пілотів на F-16 може тривати «близько 18 місяців». Інші офіційні особи з питань оборони США заявили, що вишків можливо скоротити до шести-дев’яти місяців, якщо пілоти мали попереднью підготовку й мають певні знання про винищувачі.

У своєму виступі перед Комітетом Палати представників у справах збройних сил Кал сказав, що відродження української армії за допомогою літаків F-16 може коштувати до 11 мільярдів доларів. Лідери G-7 не повідомляють, хто заплатить за надання Україні літаків.

У березні «Ен-Бі-Сі Ньюз»повідомляв, що двоє українських пілотів приїздили до США, щоб визначити, скільки часу може знадобитися, щоб навчити їхніх льотчиків керувати штурмовиками, включно з F-16. Вашингтон також схвалив відправку до Америки ще 10 українських пілотів для подальшої оцінки.