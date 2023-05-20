22 дні в блокаді та вихід із оточеного Маріуполя: історія родини Тамаускас

ІНТЕРВ'Ю RFI

Подружжя Тамаускас провело в блокадному Маріуполі 22 дні й пішки вийшло з оточеного міста. На той час дружина була на п'ятому місяці вагітності. Про те, як жили в блокаді та як дісталися до Києва, — пара розповіла в інтерв'ю RFI-Україна.

Реклама Читати продовження

Альбертас та Валентина Тамаускас народились та виросли в Маріуполі. З рідним містом пов'язували всі свої плани на життя. Валентина працювала в Маріупольській районній раді та займалась реформою децентралізації. Альбертас, який у мерії опікувався транспортним плануванням міста, згадує:

— 23 лютого, за декілька годин до війни, ми з командою презентували велосипедну концепцію міста. Ми жартували, якщо не буде війни, то в нас буде 180 кілометрів велосмуг у місті. Але зранку вже почалась війна.

За день до війни Альбертас презентував концепцію розвитку велотранспорту в Маріуполі © Фото з особистого архіву

Ранком 24 лютого подружжя розбудив потужний вибух, розповідає Альбертас:

— Потім почали скролити новини. І такий ступор, тому що ти бачиш, що Франківськ, Львів, Дніпро, Київ. Десь там десанти, ракети, вибухи та інше. Я почав збиратись на роботу десь на восьму, тому що департамент транспорту — це критична інфраструктура. І ми ходили на роботу до 2 березня, намагалися працювати, наскільки було можливо.

Евакуацію з міста пара на той момент ще не розглядала. Валентина пригадує, що спочатку намагалися шукати логіку в російських обстрілах:

— З перших днів почались шалені обстріли, але вони були якісь хаотичні. Ніхто не думав, що можливі обстріли цивільних кварталів. Ти ж військовий, як ти будеш обстрілювати будівлі, де люди живуть? Це ж нелогічно, навіщо тобі це робити? А потім ми зрозуміли, що логіки в них немає.

28 лютого подружжя вимушене було переїхати в інший район міста, який вважався відносно безпечним. Біля їхнього будинку військові копали траншеї та готували бойову техніку. З 1 березня росіяни завдали кілька авіаударів, після яких, згадує Валентина, зникла електроенергія:

— 2 березня, о 12 годині приблизно, був ще один удар по ЛЕП. І більше в місті не було світла, зв'язок пропав через кілька годин. Був газ, ми вмикали всі колонки і якось підігрівали квартиру. Після відключення газу вже були максимально спартанські умови. Багаття на вулиці, імпровізовані мангали. Коли падав сніг, то люди збирали його і розтоплювали, щоб була якась вода. Також збирали сніг, щоб наповнювати ванну, щоб він там лежав як резерв.

У блокаді Маріуполя родина Тамаускас прожила 22 дні. Як згадує Альбертас, відсутність зв'язку і цілковите нерозуміння, що буде далі, — це найскладніші випробування:

— Не лише, що коїться в країні та світі, а загалом, що відбувається у сусідньому кварталі. Тому що обстріли були такої щільності в деякі моменти, що ти не міг вийти далі свого дому або під'їзду. Ми жили з вагітною дружиною та з моєю матір’ю. Моя бабуся жила в центрі міста, і батько дружини жив неподалік від «Азовсталі». Коли було певне затишшя, я брав велосипед і намагався доїхати до родичів, тому що ми майже не мали зв'язку.

Із 12 березня Альбертас почав готувати родину до того, що при першій змозі треба евакуюватися з міста. Як він згадує, сталося це після «прильоту» у дворі їхнього будинку:

— За одне таке влучання було більше ніж 40 поранених. Один хлопець, який загинув, був мого віку. І в нього було також вагітна дружина. І ця історія для мене стала показовою. Я тоді сказав, що «ми звідси виходимо, неважливо куди». Просто виходимо, тому що ймовірність загинути просто готуючи їжу у дворі була 50%, тобто або так, або ні.

Маріуполь під час початку повномасштабного вторгнення РФ © Фото з особистого архіву

Альбертас ловив зв’язок на даху 9-поверхового будинку. Списавшись із другом, він дізнався маршрут, яким можна було вибратися з Маріуполя. 17 березня сусідні двори накрили вогнем «Гради». І саме цього дня, як згадує Валентина, вони пішки покинули місто:

— Дуже сумна картинка була, коли ми йшли по місту. Була велика кількість загиблих, вони лежали просто на вулицях. Їх уже не встигали чи не могли прибирати.

Подружжю пощастило натрапити на автомобіль, який провіз їх кілька кварталів. Решту шляху вони йшли в сторону Бердянська. На першому російському блокпості пара згадала мем про російських військових:

— Як ви уявляєте собі російську армію? Там, екіпіровані чоловіки, зброя, танки… А тут стоїть чувак у радянській формі, у кросівках. А поруч — машина української патрульної поліції, на якій балончиком написано «ДНР». От такі «чмоні» подивилися документи — і ми пішли пішки далі.

До першого населеного пункту йшли понад годину. Далі попутними машинами дісталися до Ялти (селище міського типу в Мангушській селищній громаді Маріупольського району Донецької області, — ред.). Там була літня хатина родини Тамаускас. Загалом дорога забрала годин десять.

Як розповідає Валентина, було настільки страшно, що навіть вагітність не сповільнювала в дорозі:

— Ми виходили на якомусь такому адреналіні, та ще й не було такого великого живота. Плюс, коли ти виходиш з міста і не чуєш вибухів щохвилини, то дуже дивуєшся. Йдеш, пригинаєш голову і думаєш, коли прилетить.

Уже в Києві Альбертас організував акцію памʼяті загиблих у драмтеатрі Маріуполя після удару РФ © Фото з особистого архіву

Згодом, як розповідає Альбертас, вони поїхали в Бердянськ, а звідти — уже автобусом до Запоріжжя:

— Ми проїхали понад 20 блокпостів. На кожному був уже «веселий» догляд на предмет татуювань, слідів від зброї. Перевіряли переписки та на кого підписаний в телеграмі. Дуже була така ситуація, коли мене перевіряв якийсь, мабуть, бурят. І він бачить, що в мене в телеграмі велика кількість підписок на пабліки «Арсенал», лондонський футбольний клуб. І каже: «А, "Арсенал", братішко, а я за "Манчестер". Усе, залишаємось. Жартую». І це така жахлива атмосфера, коли ти розумієш, що ці потвори повністю контролюють твоє життя.

Валентина пригадує, що на першому українському блокпосту в більшості людей був ступор:

— Заходять люди, мабуть, патрульна поліція, та кажуть: «Слава Україні!» І на очах людей був страх та надія. Тому що або це блокпост росіян, і так спеціально перевіряють людей, чи справді вже безпечна територія. Емоційно вибив момент, коли нас зустрічали в центрі Запоріжжя. Люди пропонували і надавали все, що було потрібне, і ставилися, як до рідних. Коли ти три тижні слухаєш, що України вже немає, ти нікому там не потрібний, а тут така тепла зустріч. На той момент це людей повертало до нормального стану.

Згодом пара переїхала до Києва. А через 4 місяці в них народилася дівчинка. Подружжя каже, що хотіло назвати дитину Стефанією, але передумало через перемогу гурту «Kalush Orchestra» на Євробаченні-2022: «Ми вибирали ім'я ще до початку війни. Але після перемоги пісні "Stefania" ми б нікому не довели, що хотіли назвати так дитину не через пісню. Тому назвали дівчинку Олівія».

Альбертас, Валентина та Олівія Тамаускас © Фото з особистого архіву