Володимир Зеленський заперечив взяття Бахмута росіянами

НЕ ВТРАТИЛИ КОНТРОЛЬ

Низка ЗМІ написали, що під час саміту G7 Президент України ніби-то підтвердив, що Київ більше не контролює місто. В Офісі Президента наголошують, що це не так.

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«Думаю, що ні», – відповів Зеленський на запитання журналіста про те, чи вважає він місто все ще під контролем Києва, а також, що він думає про заяви щодо захоплення Бахмута Росією.

Цю відповідь одразу підхопили західні медіа. Мовляв, Зеленський підтвердив втрату контролю Києва над містом, де вже майже рік тривають кровопролитні бої.

Врешті, речник Президента, Сергій Никифоров, уточнив, що президент мав на увазі російські заяви про захоплення міста.

Під час спілкування з журналістами у Хіросімі Президент України також розповів про ситуацію в місті:

Ви повинні розуміти, нічого немає. Зруйнували все. Будівель немає. Шкода, це трагедія, але сьогодні Бахмут в наших серцях

Супутникові знімки, на яких ті самі будівлі сфотографовані 8 травня 2022 р. (ліворуч) і 15 травня 2023 р. (праворуч) © Maxar Technologies via AP

У неділю російський президент Володимир Путін привітав приватну військову компанію «Вагнер» та російські війська зі «звільненням» Бахмута — так в Росії називають повне знищення міста, та окупацію українських територій.

Напередодні про захоплення східного міста також повідомляло російське Міноборони.

20 травня керівник «вагнерівців» Євген Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмута. Він заявив, нібито його найманці захопили місто повністю і 25 травня — передадуть його російським солдатам.

У Міністерстві оборони України спростували цю інформацію:

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут