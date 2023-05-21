За пів року повернули з РФ 96 дітей: інтерв'ю з засновником БФ «Save Ukraine»

ІНТЕРВ'Ю RFI

Стерти ідентичність й асимілювати з росіянами. Москва депортує дітей із українських територій і називає цей злочин «евакуацією». За офіційними даними, РФ викрала понад 19,5 тисяч маленьких українців. Проте ця цифра може бути значно більшою. Багатьох вивезли ошуком і приховують інформацію про їхнє знаходження навіть від батьків. «Save Ukraine» допомагає повертати вкрадених РФ дітей. Про роботу фонду RFI-Україна розповів Микола Кулеба — його засновник, дитячий омбудсмен України (2014–2021).

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— Як ви дізнаєтеся про викрадених дітей і хто звертається до фонду?

— У нас працює Всеукраїнська гаряча лінія. Уже досить давно, майже рік. До нас звертаються батьки, родичі, знайомі, а інколи й самі діти. Нам пишуть в соціальні мережі. І далі ми вже контактуємо, з'ясовуємо всі обставини викрадення, яким чином можна було б повернути дитину. І якщо ми бачимо, що, у принципі, це можливо, тоді вже починаємо готувати нашу місію. Досить багато сімей, які ми возз'єднали з дітьми, далі проживають у наших центрах «Надії та відновлення». Багатьом нікуди повертатись, бо території, де вони жили, або окуповані, або в зоні бойових дій.

— Скільки дітей вам уже вдалося повернути в Україну?

— Ми почали наші рятувальні місії з вересня. І зараз відбувається наша сьома рятувальна місія. За шість місій ми змогли повернути 96 дітей. Це, як на мене, найбільша кількість, яку будь-яка організація змогла повернути. Як правило, це не висвітлюється широко (поки триває місія з повернення, — ред.), а вже після — ми широко висвітлюємо історії дітей, історії викрадення, примусової депортації. Ми документуємо всі ці злочини, бо нам важливо, щоб весь світ дізнався про злочини Російської Федерації щодо українських дітей.

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Діти, яких повернули в Україну під час однієї з рятувальних місій © Save Ukraine

— Хто допомогає фонду?

— Якщо ми говоримо про фінансову частину, то наші партнери. Здебільшого це зарубіжні партнери, які фінансують наші місії порятунку. Усередині України ми співпрацюємо з деякими організаціями правозахисними, органами державної влади, правоохоронними органами, зі Службою безпеки України, яка допомагає документувати злочини, із Офісом омбудсмена, Генеральною прокуратурою, народними депутатами. Ми намагаємося комунікувати з усіма, хто може надати будь-яку інформацію про викрадених дітей або міг би сприяти їхньому поверненню.

— Як організована і як відбувається рятувальна місія?

— Ми ретельно плануємо нашу діяльність. Як правило, веземо батьків, або родичів, або законних представників в місця, де ми знайшли дітей. Маршрути можуть бути дуже різні, залежно від того, де цю дитину утримують, в якому закладі. І далі вже ми допомагаємо сім’ям забрати дитину. Часто потрібна допомога з оформленням документів, взаємодією з місцевими російськими органами, які часто перешкоджають. Або це можуть бути російські правоохоронні органи, ФСБ, яке допитує. Усі переміщення по території Білорусі, Росії стресові для батьків. Це не тільки фізичне виснаження: це може бути і два тижні денно-нічної подорожі і тисячі кілометрів різним транспортом. І це недоспані ночі, це допити, це хвилюючі зустрічі з дітьми. Інколи це по декілька днів доведення відповідним органам: «Чи це моя дитина?» Це вмовляння з російського боку, це погрози, це провокації, це пропозиції залишити далі цю дитину в Росії або й сім’ю в Росії. Це пропозиції надати російське громадянство. Кожна історія повернутої дитини — це окрема історія з багатьма такими моментами або навіть жахливими речами, про які дуже важко розповідати.

Діти, яких вдалося повернути © Save Ukraine

— Як все ж таки вдається забирати дітей?

— Агресор робить все можливе й неможливе, щоб якомога більше дітей залишилися на території ворога. Ми знаємо, що їх завдання — не віддати жодної дитини. І те, що нам вдається забирати, — це попри все. Коли дійсно батьки або законні представники вже доїжджають туди, і дитина кидається їм на шию, і всі документи готові, і тисячі кілометрів подолано, тоді в них уже нема жодних аргументів. Але знову ж скажу, що це попри їх бажання. Вони розповідають всюди, що шукають батьків, що готові повернути. Жодна дитина, жодні батьки не підтвердили інформацію, що хтось із російського боку намагався їх знайти, розшукати, допомогти. Ні, навпаки. Усе робиться для того, щоб дитину залишити в Росії.

— У яких умовах перебувають українські діти в РФ?

— Росія вже багато років має стратегію асиміляції. За нашою інформацією, їх зразу везуть у різні куточки Росії. Надають якесь житло. У Росії по селах є багато закинутих будинків, і для Росії вигідно заселити у свої регіони сім’ї українців. Далі надається фінансова допомога. Одразу ж, моментально, дитина потрапляє в садочок, у школу. Її реєструють, їй пропонують російське громадянство. Нещодавно ми повернули викрадену дитину. І от ця дитина все розповідає, що дали будинок, помістили, відправили в школу. З ними не спілкувалися місцеві жителі. Їх звинувачували в тому, що «ось вам держава надає гроші, фінансову допомогу, а нам не надає». Тобто, знаєте, така заздрість була по відношенню до цих сімей, цих дітей. Далі в школі їм давали якісь тексти російською мовою, забороняли спілкуватися українською. Такі, знаєте, прискорені курси вивчення російської мови. Їх змушують писати російські тексти — дають підручники, щоб вони переписували російську історію, географію. Це все націлене тільки на одне, щоб з української дитини, зруйнувавши її ідентичність, зробити росіянина «ватного», який слухає тільки російську пропаганду, який знає тільки їхню «правду» і про Україну, і про весь світ, і про Російську імперію.

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— Чи були випадки повернення вже усиновлених росіянами дітей?

— Жодного такого випадку немає, адже, відповідно до того законодавства, яке підписав Путін, коли українській дитині дають російське громадянство, то далі вона зникає десь на теренах Росії. І про неї неможливо знайти якусь інформацію. Тобто, із української дитини роблять за документами російську, а далі як російську її всиновлюють. У Росії є кримінальна відповідальність за розголошення будь-якої інформації щодо усиновленої дитини. Тому таку дитину дуже важко знайти і дуже важко її повернути. У неї вже інше прізвище, і дата народження може бути змінена. Особливо, якщо це маленька дитина, трьох–п'яти років, то вона може й не знати, що вона з України. Це найбільш вразлива категорія дітей, бо вони можуть і не згадати взагалі в подальшому, хто їх рідні, близькі і звідки вони.

Діти, яких повернули в Україну © Save Ukraine

— Кожна історія порятунку — індивідуальна та важка сама по собі. Та, можливо, є історія, яка вас вразила найбільше?

— Я вам розкажу одну історію дванадцятирічного хлопця, якого нам вдалося повернути з лап ворога. Цей хлопець перебував у російському закладі на території Криму. Я з ним спілкувався і кажу: «Ти боявся, що ніколи не повернешся?» І він сказав: «Ні, я не боявся». Я кажу: «А як ти не боявся? Ти вже більше ніж пів року прожив там». [Він каже]: «Я планував втечу. Я планував, що я втечу з цього закладу. І єдине, що мене зупиняло, як я буду переходити мінні поля на лінії зіткнення». Це дванадцятирічний хлопець. І він це говорить впевнено, як людина доросла. І знає, що вона робить. Він розповідає, як він збирався переходити мінні поля на лінії зіткнення. І от, знаєте, він для мене герой. Це хлопець, який, по суті, перебував у російському полоні, у якого шанси були дуже мізерні на повернення. Але він планував, як він буде тікати в Україну. У нас героїчні діти, у нас героїчна країна. У нас героїчні військові, які кожного дня боронять країну.

Діти разом з батьками, яких вдалося евакуювати © Save Ukraine