Незламний Бахмут: чому росіяни не зможуть утримати місто під своїм контролем

МІСТО-ФОРТЕЦЯ

Місто Бахмут Донецької області, яке російські війська штурмують уже понад 9 місяців, Москва все ще не контролює. Українські війська утримують південно-західну частину населеного пункту й подекуди просуваються вперед.

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20 травня 2023 року ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив про повне захоплення Бахмута. А через день про це відзвітувало вже Міноборони РФ.

У Міністерстві оборони України заперечили втрату міста. Заступниця голови міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що ситуація там критична і тривають важкі бої. Але українські війська взяли місто в напівоточення.

Під час брифінгу в Японії Президент України Володимир Зеленський також заперечив захоплення Бахмута, зазначивши, що українські військові перебувають у місті:

Сьогодні вони виконують дуже важливе завдання. Сьогодні вони знаходяться в Бахмуті. У яких точках — ділитися не буду. Але це говорить про те, що Бахмут не захоплений на сьогодні Російською Федерацією. Ніяких двох або трьох тлумачень цьому не може бути

Що відбувається в Бахмуті

На думку військового оглядача Олександра Коваленка, російські війська дійсно могли просунутися в Бахмуті, але повного контролю над містом вони не мають:

— Мені цікаво, чому Пригожин записував відео на фоні залізничного вокзалу, а не на фоні монумента з літаком по вулиці Чайковського, де починається траса на Іванівське. Чому він цього не зробив? Тому що цей трикутник вулиць Чайковського та Корсунського залишається «сірою зоною». А це вхідні ворота в Бахмут, які не контролюються росіянами.

Євген Пригожин заявив про взяття Бахмуту на фоні зруйнованого залізничного вокзалу, 20 травня 2023 © AP

На думку військового експерта Олексія Гетьмана, навіть часткове просування ворога не має принципового значення:

— Якщо навіть усе місто буде контролюватися російськими військами, то в декількох кілометрах від міста знаходяться панівні висоти та інші населені пункти, де побудовані наші фортифікаційні споруди. Росіяни розглядали Бахмут як плацдарм для подальшого просування, але ніякого плацдарму немає. Вони не зможуть просунутись далі.

Завдяки поверненню під контроль ЗСУ панівних висот у північно- та південно-західному секторах, південний та північний сектори Бахмута перебувають під українським вогневим впливом, зауважує Олександр Коваленко.

Окрім того, зараз росіяни не можуть стримати просування ЗСУ у північному та південно-західному секторах:

— Зараз відбуваються дуже цікаві події біля Кліщіївки. Тому не виключається, що через деякий час вона буде звільнена. ЗСУ продовжують просування вздовж Берхівського водосховища. І також не виключається, що найближчим часом можуть відбуватися певні події біля Берхівки та Ягідного.

Загалом це все це свідчить про те, що росіяни здобули піррову перемогу і ставити крапку тут зарано. Вони не контролюють південно-західної частини міста. А вона, за словами військово-політичного оглядача, може стати плацдармом уже для українського контрнаступу та деокупації міста:

— Тому поки ситуація така, але в перспективі для російських окупантів вона може стати тільки гіршою.

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Росіяни не втримають місто

Як пояснює Олександр Коваленко, Бахмут зруйнований вщент і там взагалі немає позицій, щоб тримати оборону. Місто деякий час буде майданчиком, по якому сили оборони України постійно завдаватимуть ударів для знищення ворога.

Зруйноване російськими військами місто Бахмут, 26 квітня 2023 року. © AP / Libkos

За словами військового оглядача, у росіян є декілька варіантів розвитку подій:

— Завдяки тому, що Бахмут знаходиться в низині, а висоти знаходяться під нашим контролем, війська ворога будуть під постійним обстрілом. І в них буде вибір: або покинути місто, або залишитися і гинути під снарядами. Але довго знаходитися в Бахмуті вони не зможуть, тому що, судячи по тому, як просуваються ЗСУ, через деякий час вони (росіян, — ред.) опиняться в оточенні.

Олексій Гетьман нагадує, що, за даними Міноборони, Бахмут уже перебуває в напівоточенні, тобто всі шляхи постачання з боку росіян — під українським вогневим контролем:

— У них уже виникли проблеми з підвозом боєприпасів, продовольства та всього іншого. У нас також була така ситуація, але ще треба розуміти моральний стан та мотивацію, яка є в російських військ. Ми захищаємо свою землю, а вони прийшли її відбирати. І швидше за все, коли вони зрозуміють, що їм там дуже важко, то вони швидко це місто залишать.

За його словами, саме тому Пригожин і намагається скоріше вийти з Бахмута й передати позиції військам РФ, щоби покласти на них відповідальність за втрату міста:

— Є кому «вагнерівців» замінити там, але це гарматне м’ясо, яке посилають на заклання. Російське вище військове керівництво чудово розуміє, що люди там просто приречені.