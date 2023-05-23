Зеленський прибув на передові позиції українських військ: «Створюємо корпус морської піхоти»

ДЕНЬ МОРСЬКОЇ ПІХОТИ

Президент України прибув на фронт, щоб особисто привітати військовослужбовців з Днем морської піхоти, а також — вручити державні нагороди армійцям.

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Після візиту до Японії Володимир Зеленський рушив на передові позиції Збройних сил на Донеччині, у смузі оборони Вугледар — Мар’їнка.

У День морської піхоти Президент України відвідав передові позиції українських захисників на Донеччині © Офіс Президента України

Як повідомляє Офіс Президента, Глава держави заслухав доповідь про поточну ситуацію на цій ділянці фронту, поспілкувався з захисниками та відзначив їхній вклад у протистоянні російській агресії:

Щодня на полі бою українська морська піхота доводить, що вона є потужною силою, яка знищує ворога, звільняє українські землі, виконує найскладніші завдання у найскладніших умовах. І нам потрібно більше такої сили. Тому відсьогодні ми значно збільшуємо потенціал морської піхоти та створюємо корпус морської піхоти

За словами Зеленського, планується формування нових бригад, які забезпечать сучасною технікою та зброєю.

Окрім того, Президент вручив державні нагороди військовим. За мужність і героїзм відзначили полковника Юрія Андрієнка та полковника Миколу Паласа. Їм надали звання Героя України, а також вручили ордени «Золота Зірка».

У День морської піхоти Президент України відвідав передові позиції українських захисників на Донеччині © Офіс Президента України

Присутнім морпіхам також вручили ордени Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та орден Данила Галицького.

У День морської піхоти Президент України відвідав передові позиції українських захисників на Донеччині © Офіс Президента України

Наприкінці заходу морпіхи подарували Президенту свій прапор, пам’ятну плакетку та шеврони всіх частин морської піхоти.