Навчання українських пілотів на F-16 розпочалися. Що відомо?

ВИШКІЛ ЛЬОТЧИКІВ

Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, заявив у вівторок, 23 травня, що дозвіл США на навчання українських льотчиків на F-16 стало передумовою неминучого постачання винищувачів Києву. Дипломат також повідомив, що вишкіл вже стартував в одній з європейських країн.

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Сьогодні у Брюсселі Міністри оборони ЄС обговорюють підтримку України. Серед присутніх на засідання — Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Під час спілкування з журналістами про перспективи одержання винищувачів Україно, високопосадовець зазначив, що це неодмінно станеться.

«Ми щось обговорюємо, і на початку ніхто не погоджується», — сказав Боррель, пригадуючи переговори щодо постачання німецьких бойових танків в Україну. «І в кінці — чи це «Леопарди», чи F-16 — кінець кінцем ухвалюється рішення надати військову підтримку, тому що вона абсолютно необхідна».

Жозеп Боррель спілкується з міністром оборони Кіпру під час міністерської зустрічі в Брюсселі, 23 травня 2023 р. © REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Боррель додав, що навчання українських пілотів уже стартувало на території Польщі та деяких інших країнах. У Варшаві вже підтвердили цю інформацію. А втім, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону підтвердив лиш те, що триває підготовка. Мовляв, пілоти вже виїхали на тренування.

Вишкіл також планують Нідерланди та Данія. У Копенгагені кажуть, що тренування розпочнуться не раніше червня.

Рішення саме щодо постачання винищувачів четвертого покоління Україні ще немає. А втім, підготовка пілотів вже зараз — процес, який триває кілька місяців — допоможе прискорити бойову готовність після ухвали офіційного рішення. Про це повідомляє агенція «Ассошіейтед Прес».

За словами Міністра оборони Нідерландів Кайсі Оллонгрен, плани щодо навчання українських пілотів ще на стадії консультацій з союзниками і планування. «Ми продовжимо обговорення наступного кроку з нашими партнерами та країнами, які мають F-16. Але це не зараз», — додала очільниця відомства.

Німеччина наразі теж розглядає варіанти підтримки коаліції країн, які планують тренування українських пілотів. За словами Міністра оборони Бориса Пісторіуса, наразі Бундесвер вивчає кілька можливостей, «які теоретично мають право на життя, а потім побачимо, чи можемо та, чи хочемо ми зробити цей внесок». Міністр також додав, що внесок Німеччини, ймовірно, не буде значним, адже країна не має на озброєнні американських F-16.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг спілкується зі ЗМІ напередодні зустрічі з міністрами оборони ЄС у Брюсселі, 23 травня 2023 р. © AP / Virginia Mayo

Рішення про навчання українських пілотів привітав Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, який також прибув до Брюсселя на міністерську зустріч. При цьому, він зазначив, що надання винищувачів Україні у майбутньому не зробить НАТО стороною війни з Росією:

Ми маємо пам'ятати, про що йдеться: це загарбницька війна. Україна має право на самооборону. Вони захищаються. А право на самооборону закріплено в Статуті ООН. Ми допомагаємо Україні відстояти це право. Це наше право допомогти їм захистити право ООН, міжнародне право від агресивної війни. Це не робить НАТО або союзників НАТО стороною конфлікту, але ми підтримуємо Україну, щоб захистити себе від агресивної війни, жорстокого вторгнення президента Путіна

Генеральний секретар Альянсу також відзначив, що обговорення постачання нових видів зброї для України є важливим, а втім, потрібно також забезпечити правильне функціонування вже наданої техніки. Через це, за словами Столтенберга, критичним є надання боєприпасів, запчастин, а також послуг з ремонту та обслуговування:

Зараз це війна на виснаження, а війна на виснаження стає битвою за логістику, а потім за виробництво, нарощування виробництва є абсолютно ключовим

Що стосується запчастин до винищувачів — Португалія вже погодилася допомагати Україні з необхідним. Лісабон також готовий навчати українських льотчиків. Про це напередодні заявив Міністр закордонних справ країни Жуан Гомес Кравіньо.