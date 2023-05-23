ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

Росіяни завдали ракетного удару по Авдіївці. З землею зрівняли 9-поверховий житловий будинок

Щонайменше двоє людей поранені внаслідок авіаракетного удару по Авдіївці. Під завалами можуть перебувати до п’яти осіб.

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У вівторок, 23 травня, війська РФ накрили Авдіївку, що на Донеччині, ракетами.

Один з 9-поверхових будинків зруйнований фактично до фундаменту. Про це повідомив керівникАвдіївської МВА Віталій Барабаш. За його інформацією, під завалами перебувають двоє людей. А втім, можливо, що кількість заблокованих під бетоном жителів сягає п’яти.

Наслідки ракетного удару по Авдіївці © Telegram / pavlokyrylenko_donoda

За даними очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, поранені щонайменше двоє осіб. Одна жінка — тяжка.

Наслідки ракетного удару по Авдіївці © Telegram / pavlokyrylenko_donoda

Авдіївка протистоїть атакам російських сил з 2014 року. Наразі там залишаються понад 1700 мешканців. Голова ОВА закликав людей терміново евакуюватися:

Наслідки ракетного удару по Авдіївці © Telegram / pavlokyrylenko_donoda

Можливості й засоби для евакуації є. Усі цивільні мають покинути зону активних бойових дій. Життя - безцінне.