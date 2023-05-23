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Україна «залицяється» до Африки та «глобального Півдня», у пошуках підтримки мирних ініціатив

Цього тижня Міністр закордонних справ України розпочав тур африканськими країнами. Дмитро Кулеба має намір посилити дипломатичні зусилля Києва, кинути виклик російському впливу на «Глобальному Півдні» та закріпити бачення, викладене Україною, як єдиного шляху до миру.

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Візит до Африки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Марокко, 22 травня 2023 р. © Міністерство закордонних справ України

Під час свого другого турне країнами Африки Дмитро Кулеба відвідав Марокко. Це перший візит Міністра закордонних справ України з часу встановлення дипломатичних відносин в 1992 році. Серед головних пріоритетів топдипломата — домогтися підтримки мирного плану Президента Володимира Зеленського африканськими країнами. Про це повідомляє агенція «Ройтерз».

«Попереду важливі переговори з африканськими лідерами та бізнесом», — написав він в інстаграмі, зазначивши, що прагне отримати підтримку для безперебійного потоку українського зерна через Чорне море та забезпечити нові можливості для українського бізнесу.

Африканське турне Кулеби є продовженням триденних дипломатичних зусиль Зеленського — спершу у Лізі арабських держав минулої п’ятниці, а потім на саміті Великої сімки в Японії. Окрім очільників країн G7, він зустрівся з лідерами Індії, Індонезії, Іраку та наслідним принцом Саудівської Аравії.

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Політичні аналітики стверджують, що Україна нарощує свій плив на «Глобальний Південь» — термін, що позначає країни Латинської Америки, Африки та більшої частини Азії — і, що ці зусилля набули більшого значення, оскільки в інших країнах з’явилися конкурентні мирні пропозиції щодо припинення війни в Україні.

Мирні ініціативи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та спеціальний представник уряду КНР Лі Хуей під час переговорів у Києві, Україна, 17 травня 2023 р. AP

Китай, який просуває власний мирний план, минулого тижня відрядив свого високопоставленого представника до Києва, Москви й деяких європейських столиць задля обговорення «політичного врегулювання» війни в Україні. Минулого тижня у Південній Африці пролунала заявила, що Київ і Москва домовилися обговорити мирний план з африканськими лідерами. Про миротворчу місію цього місяця також повідомили у Ватикані, — йдеться у публікації «Ройтерз».

«Терміновість полягає у тому, що з’являються все нові мирні плани», — вважає Альона Гетьманчук, політична експертка, яка очолює київський аналітичний Центр «Нова Європа». За її словами, у якийсь момент Україна зрозуміла, що вона багато-багато років фактично ігнорувала «Глобальний Південь».

Україна вважає, що основою для будь-якого врегулювання війни, яку розв’язала Росія, має бути «Формула миру» Зеленського. Вона складається з 10 пунктів, які передбачають виведення російських військ з території України.

Очільник МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен сказав, що «необхідно зацікавити та долучити й такі країни, як Індія, Бразилія та Китай».

Битва за «Глобальний Південь»

Вагон-цистерна поблизу Калькутти, Індія, 27 листопада 2013 р. © REUTERS / Rupak De Chowdhuri

Поки Захід надавав Україні військову, фінансову та гуманітарну допомогу, Росія під час війни зміцнювала свої відносини з державами «Глобального Півдня», зокрема, завдяки продажу енергоносіїв Індії та Китаю.

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Зв'язки з Африкою Росія підтримує протягом багатьох років. А у липні Кремль планує провести африкансько-російський саміт у Санкт-Петербурзі. Очільник МЗС РФ Сергій Лавров приїздив на континент у 2022-му і принаймні двічі побував там цього року.

«В Європі та Україні зростає усвідомлення того, що існує ризик, що цю війну почнуть сприймати як європейський конфлікт, який іншим країнам не потрібно засуджувати та хвилюватися», — висловив думку у коментарі «Ройтерз» Найджел Гулд-Девіс, експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Ми спостерігаємо за реакцією Європи та України на узгоджені зусилля Росії створити у світі наратив, що війну не треба засуджувати, але треба підтримувати відносини з РФ

У МЗС не уточнили, які саме країни планує відвідати Дмитро Кулеба в рамках свого туру Африкою.

Його перший візит на континент торік у жовтні складався з поїздок до Сенегалу, Кот-д'Івуару, Гани та Кенії. Дипломатичну місію Міністра перервала Росія, яка почала масово нищити українську критичну інфраструктуру напередодні зими.