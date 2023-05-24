Глави Міноборони України та Великої Британії зустрілися у Києві

ВАЖЛИВИЙ ВІЗИТ

Очільник британського Міністерства оборони Бен Воллес прибув до столиці України з неанонсованим візитом. Як повідомили в Міноборони України, він зустрівся з Олексієм Резніковим, щоб обговорити підготовку українських військових і передачу Україні далекобійних ракет.

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На сайті українського оборонного відомства пишуть, що, зокрема, міністри обговорювали перспективу вступу України до НАТО, в контексті майбутнього саміту альянсу, який відбудеться у Вільнюсі.

Міністр оборони України Олексій Резніков © Міністерство оборони України

«Ми обговорювали натівську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. В тому числі бачення України щодо стабілізації миру в Європі, використовуючи формулу миру Президента України Володимира Зеленського», — цитують слова Олексія Резнікова.

Окрім того, торкнулися й питань передачі Україні далекобійної зброї. Першим зразком якої, стали британські ракети Storm Shadow.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес © Міністерство оборони України

«Ми надали такий вид озброєння через постійне застосування Росією її зброї великої дальності, яку вона використовує для того, щоб шкодити цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі», — зазначив Бен Воллес.

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Раніше повідомляли, що ці далекобійні ракети Україні передали під зобов'язання використовувати їх виключно на власній суверенній території. Британські посадовці неодноразово публічно заявляли, що вважають Крим українською суверенною територією, називали півострів незаконно анексованим.