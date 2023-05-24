До України повернули ще 12 дітей, яких вивезли на свою територію росіяни

РЯТУВАЛЬНА МІСІЯ

Операцію з повернення дітей на батьківщину провела команда Save Ukraine / Спасемо Україну. Про це у своєму офіційному фейсбуці повідомив Микола Кулеба.

Реклама Читати продовження

Як зазначив Кулеба, ця місія була вкрай складною, зокрема, й через те, що російська сторона чинила перепони і фактично заблокували повернення декого з дітей.

«17-річному Денису, за яким їхала хрещена мама, так і не вдалося повернутися в Україну. Росіяни затримали Ольгу, забрали усі документи й телефон. Дві доби її допитували представники ФСБ та погрожували ув’язненням на 15 років. Жінці так і не дали змогу забрати хрещеного сина, натомість її відправили в Мінськ, протримали там ще добу й відпустили», — йдеться у дописі.

Кулеба зазначив, що наразі над вирішенням питання цього підлітка працює Червоний Хрест, до якого звернулася його хрещена.

«Ще одним викликом для нас стало повернення 11-річного Сергія. Хлопець-сирота з Вовчанську після повномасштабного вторгнення опинився з єдиною рідною сестрою по різні боки фронту. Але 18-річну Ксенію така ситуація не влаштовувала, й вона вирішила будь-що повернути брата додому. Як і в попередніх випадках, росіяни всіляко перешкоджали возз’єднанню родини, використовуючи психологічний тиск і маніпулятивні методи», — написав Микола Кулеба.

НА даний момент, завдяки роботі команди Save Ukraine / Спасемо Україну вже вдалося повернути додому 108 дітей, викрадених росіянами.