Журналіст, волонтер, доброволець: боєць ЗСУ Євген Шибалов пів року не бачив сонця в російському полоні

Інтерв'ю RFI

До 2014 він писав аналітичні статті в газети у мирному Донецьку. Потім під час бойових дій розвозив гуманітарну допомогу тисячам мешканців прифронтових територій. А 24 лютого 2022 року в Києві пішов добровольцем у ТРО, а згодом — у ЗСУ. У полон потрапив торік у червні на Донбасі. Про перші дні війни, побиття й тортури у в'язниці, а також магію повернення додому — Євген Шибалов розповів журналістам RFI-Україна.

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— Чому і як Ви вирішили піти захищати Україну?

— Рішення це було частково імпульсивне, бо воно приймалося в той момент, коли на Київ вже падали російські ракети. Я зрозумів, що якщо просто сидітиму вдома, то потім спокійно жити не зможу. Я повільно з’їм себе зсередини. Я відчував потребу щось зробити. О шостій ранку 24 лютого я просто поїхав у найближчий військкомат.

Як людина без досвіду служби, без бойового досвіду, я опинився в частині тероборони, куди потрапляли всі добровольці — такі, як я. І їх було в той ранок страшенно багато.

— Якими були перші дні?

— Це були дні повного хаосу і страху. На такі обставини організм зреагував тим, що повністю вимкнув всі базові потреби. Я майже не спав і практично нічого не їв.

Ми, добровольці, бігали за командирами, хапали їх за рукави і вимагали нас хоч чомусь навчити. Ми дуже хотіли швидше робити щось корисне для захисту держави і навіть заздрили тим, кого вже забирали на бойові завдання.

Щоб заглушити страх, ми годинами наполегливо тренувалися, опановували зброю. У мене були два «тренажери»: крім автомата, мені дістався ще й гранатомет. Урешті-решт гранатометником я став тільки тому, що більше ніхто з новобранців не захотів тягатися з важкою металевою трубою.

Досвідчені побратими показували нам все поспіхом. Ми навіть не стріляли: у місті це було заборонено. Училися цілитись, змінювати положення, розбирати, збирати зброю.

Також ми забезпечували розгортання всіх частин тероборони. Охороняли склади, пункти запису добровольців, стежили за порядком, відбивали спроби російських диверсантів зірвати процес формування ТРО.

Євген Шибалов © Facebook / Євген Шибалов

Чомусь усі мої спогади того часу виключно нічні: уночі нас піднімали, тому що нібито російська диверсійна група атакувала склад зі зброєю, «підривали» по тривозі кілька разів за ніч бігати в сховища….Таке було трішки божевілля.

Уже за два тижні нас забрали в повноцінні бойові підрозділи, поставили на позиції в Києві. Стало спокійніше і простіше, бо нами почали командувати. Виконувати накази можна, навіть коли страшно. А коли ти недосвідчений, ще й не знаєш, що робити, тобі дуже важко самостійно приймати рішення.

— Якими були побратими-добровольці?

— Людей із бойовим досвідом у моєму батальйоні вистачило максимум на позиції командирів рот. Командири взводів і нижчі керівники були людьми, які відслужили срочну службу, але бойового досвіду не мали.

А за цивільними професіями — це був весь спектр занять, якими жили мешканці Києва до війни. Зі мною були айтівці, адвокати, дизайнери, комунікаційники, музиканти. Дуже багато громадських діячів долучилися до тероборони. Також були і вантажники, таксисти, колишні міліціонери, тобто майже хто завгодно.

Більшість добровольців були середнього віку — від 30 до 45 років. Тобто, у ТРО прийшли дорослі чоловіки, для яких рішення йти захищати своє місто, свою країну було усвідомленим.

Зовсім молодих хлопців і людей старшого віку прийшло мало. Хоча користь від ветеранів буля неабияка. Наприклад, моїм сержантом був 57-річний чоловік, який воював в Афганістані. Мені пощастило мати досвідченого командира, який знав радянську зброю, як рідну, і міг підказати, як з нею поводитись. Також мені пощастило, тому що я служив в частині, яка складалася з добровольців. Відповідно, проблем із мотивацією чи з дисципліною в нас не було. Були, звісно, проблеми з підготовкою. Але не було проблем із духом і настроєм. Усі розуміли, чому вони тут та навіщо.

— Якою тоді була ситуація біля Києва? Наскільки близько були росіяни?

— Вони були дуже близько, і навіть я пам’ятаю той момент, коли була небезпека повного оточення Києва. Я тоді вмовляв своїх близьких поїхати з міста, але вони пручалися, і так і залишилися.

Внутрішньої напруги додавало ще й те, що частини ТРО, які є класичною піхотою, були останньою лінією оборони. Ми знали, що за нами немає нікого. Тому ми маємо «вритися» в землю і просто стати на смерть.

Згодом у звільненні Київщини ми вже брали участь як повноцінна частина ЗСУ: проводили зачистку та розмінування територій. Також будували лінію оборони на кордоні, щоб повторні атаки стали неможливими.

— Коли Вашу частину перекинули на Донбас і як Ви потрапили в полон?

— На Донбас нас перекинули у травні. У Сєвєродонецьку та Лисичанську росіяни намагалися повторити Дебальцевський та Іловайський котли. Ми утримували коридор із Лисичанська на Бахмут, яким наші побратими відходили, щоб уникнути масштабного оточення і втрат.

Євген Шибалов © Євген Шибалов / Facebook

Наша тактична група займала позиції рівно посередині між Лисичанськом і Бахмутом, прикриваючи залізницю і дороги. Ситуація була страшенно важка, бо росіяни на тій ділянці створювали десятикратну перевагу в силах. Там, де з нашого боку оборонявся піхотний взвод, з їхнього наступав батальйон псковських десантників, який мав підтримку танками, артилерією, мінометами, авіацією, ударними гелікоптерами і безпілотниками. Але навіть у таких умовах ми тримали оборону тиждень. І тримали би і далі. Але це був той випадок, коли цілий підрозділ ускочив у халепу через одне помилкове рішення командира.

На сусідніх позиціях потрапив у полон офіцер із рацією і планшетом. Командири злякалися, що тепер ми будемо відкриті для прослуховування російськими розвідниками, і вирішили переналаштувати рації. Помилка полягала в тому, що вони хотіли зробити це для всіх одночасно. Офіцери зібрали з усіх позицій рації, саме коли росіяни пішли на штурм. У результаті, коли надійшов наказ відходити, отримати його змогли не всі, бо не було зв’язку.

Я і ще кілька побратимів ще пів дня оборонялися, не знаючи, що ми вже в повному оточенні. Згодом нас взяли в кільце, і наш командир, щоб зберегти нам життя, наказав скласти зброю. Це було абсолютно правильне рішення, адже якщо продовжувати спротив, це означало б безглузду, але геройську смерть. Він обрав врятувати нам життя.

Так ми опинилися в полоні, де я провів сім місяців, а інші побратими, на жаль, залишаються і досі.

— Де і в яких умовах вас утримували?

— Нас утримували в Луганському СІЗО. Під полонених там було відведено кілька камер. Умови були жахливі. Антисанітарія, тісна камера з купою людей, з клопами. Годували нас тричі на день, але такою баландою, яку неможливо було їсти. Загалом я в полоні скинув близько 15 кілограмів, хоча зайвої ваги і до того не мав.

Медичну допомогу надавали в останній момент. У сусідній камері хлопець навіть помер через те, що його вчасно не почали лікувати. Його вкусила якась отруйна комаха, певно, енцефалітний кліщ. Медики прийшли до нього, коли він знепритомнів і почав задихатися. Але вже було запізно.

Однією з форм знущання з полонених було те, що всі наші потреби ніби й задовольнялись, але через приниження і з великою затримкою. Нас майже півтора місяця не виводили помитися в баню, адже банщиця була у відпустці. А це було в липні. Також два місяці не видавали туалетного паперу. Полонених жодного разу не виводили на вулицю. Ми ходили тільки коридорами на допит і назад у камеру.

Під час допитів били до знепритомнення, застосовували тортури. Зізнання вибивали без огляду на конвенції. Під особливий прес потрапляли ті, кого намагалися звинуватити у воєнних злочинах. Однією з небезпек для полонених є те, що доводиться терпіти ці всі жахи, щоб не залишитися там надовго. Так, боляче, страшно, але якщо ти даси слабину, то тебе звинуватять у воєнних злочинах. І ти можеш залишитися там на 10,15, 20 років. Тому тримаєшся до останнього, щоб цього не допустити.

Тих, хто не зламався під тортурами і ніяких звинувачень не підписав, починали готувати на обмін. У жовтні нас перевели в колонію загального режиму, і там умови вже були непогані. Якби там давали би ще спілкуватися з рідними та отримувати посилки, я би сказав, що вони повністю дотримуються Женевської конвенції. Нам видали теплий одяг, нормально годували, ми жили в чистих теплих приміщеннях, мали свій двір для прогулянок.

— Що допомагало триматися у жахливих умовах, під час побиття та тортур?

— Думки про рідних та близьких. Мені вдалося повідомити сім’ї, де я і що зі мною. І моя персональна віра полягала в тому, що мої рідні зроблять усе, щоб мене звідти витягти. І заради них я маю до цього моменту протриматися і зберегтися, наскільки це можливо.

— Коли і як відбувся обмін?

— Мене обміняли 31 грудня 2022 року. Обміни завжди відбуваються несподівано. Самим полоненим навіть не кажуть, куди їх везуть. Просто викликають із речами на вихід.

30 грудня ми курили з хлопцями у дворику. І вони сумно сказали: «Схоже, що новий рік ми зустрічатимемо тут». А я ще й пожартував: «Добре було б, якщо тільки один». За це хлопці мене ледь не вбили.

Тієї ж ночі мене розбудили. Наказали зібрати речі, зав’язали очі й руки, кинули в машину і кудись повезли. Їхали ми майже добу. Як виявилось потім, усіх полонених, у тому числі з Росії, звозять на якийсь аеродром. Потім літаком — до Білгорода, а звідти вже автобусом на кордон з Україною, де відбувається процедура обміну.

У мене ця доба минула в повній темряві, бо зав’язані очі. І такий внутрішній маятник — туди-сюди: а може, все-таки на обмін? А може, в іншу в’язницю, де зараз знову побиття?

Згодом у мене знімають з очей пов’язку, і я прямо не можу повірити. Я бачу перед собою прикордонний знак, на якому написано «Україна».

Відео повернення військовополонених, 31 грудня 2022 року

— Що відчували, коли зрозуміли, що Вас обміняли?

— Нічого не відчував. Бо вмерло все всередині, завмерло все. Повний шок. Уже трішки відтанув, коли опинився наступного дня в реабілітаційному центрі в Полтавській області, коли до мене приїхали рідні, коли нас там привітали з Новим роком. Тоді я нарешті почав усвідомлювати, що я вдома.

Перші дні всі були збуджені, на адреналіні, усі раділи. Ця радість мала свій зворотний бік: три доби ніхто спати не міг. Колишні полонені спати починають лише під снодійним.

— Як Ви змінились під час війни та полону?

— Це справді важкий досвід. Я дуже боявся, що до моїх рідних повернеться не та людина, яку вони любили і чекали. Цього нібито не сталося, але я не скажу, що війна і полон минулися для мене зовсім безслідно.

Певної миті у в’язниці я став дуже релігійним. Ми всі разом молилися. І не тому, що щиро вірили, а тому, що нам від цього ставало легше. Зараз це ніби минуло, але такий момент був.

Я став агресивніший, причому це важко контролювати. На будь-яку агресію у свій бік я реагую миттєво і настільки різко, що це доводиться коригувати за допомогою заспокійливих препаратів та антидепресантів. Нормально спати досі важко, часто я змушений уживати снодійне. Тобто я повернувся з розбовтаною психікою, яка все ще збирається докупи.

Євген Шибалов © Євген Шибалов / Facebook

А з іншого боку, я став ставитися до війни менш емоційно. Я нарешті усвідомив, що війна для мене — це теж робота. Я навчився сприймати полон чи поранення як професійні ризики. А себе став відчувати професіоналом.

— Чим Ви хотіли б займатися в майбутньому?

— Я дуже хотів би долучитися до відновлення України після війни. Я не збираюся служити все життя в армії. Я це сприймаю як свою нову професію, але виключно тимчасову.

Можливо, це будуть гуманітарні програми. Можливо, я дістану свої дипломи і знання іноземних мов і долучуся до програм залучення міжнародної допомоги.

Я думав для себе: що ми маємо зробити, щоб всі принесені жертви не були знецінені? І вирішив, що ми маємо стати після війни кращими, ніж були до неї. Ми маємо не відновлювати те, що було, а на місці зруйнованого зробити крок уперед, створити щось нове, що вже дістанеться нашим дітям, онукам, наступним поколінням. Ми зараз захищаємо їх на полі бою, а потім ми ще маємо захистити їхнє право на гідне життя.

Євген Шибалов з дітьми © Євген Шибалов / Facebook