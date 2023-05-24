Замість лампочки була граната: робота саперів у найзамінованішій країні світу

Наслідки агресії

На повне розмінування України, за даними ДСНС, може знадобитися 70 років. Сапери знаходять вибухівку буквально всюди: і на фермерських полях, і в дитячих іграшках, і в побутовій техніці. У деяких областях уже працюють розмінувальні машини, але переважно небезпечну роботу виконують люди.

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«Коли працюєш із певним вибуховим пристроєм, особливо, якщо це саморобна вибухівка, не знаєш, що може на тебе чекати. Яка там пастка ще може бути. Дійсно, це напруга в роботі», — каже Роман Драч, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС.

Його підрозділ на початку травня повернувся з Донеччини. У Краматорському районі сапери розміновували підходи до критичної інфраструктури — ліній електропередач, автомобільних шляхів, водо- та газогонів.

Сапери ДСНС України на завданні. © instagram/dsns_ukraine

Окрім снарядів, що не здетонували, життю рятувальника загрожують небезпечні «сюрпризи» від противника.

«Бачили встановлення мін нестандартними способами. Це протитанкові та протипіхотні міни з різними "сюрпризами", на які можна спіймати сапера при розмінуванні. При вилучені міни під нею може стояти мінна пастка. У нас зараз принцип роботи — усі підозрілі предмети знищуємо на місці без перевезення. Тому що це може становити загрозу для сапера», — каже Роман.

Він керує групою з 2003 року, але з такими обсягом роботи сапери ще не стикалися. За даними Міністерства захисту довкілля, мінами всіяно до третини території України. Проте невідомо, скільки вибухівки ще є в кожній оселі.

Роман керував розмінуванням також на Миколаївщині та Херсонщині. У кожній області ситуація однаково важка.

«Дуже велика кількість замінованих ділянок. Мінуються будь-які предмети в домах, біля будинків, на узбіччі дороги. Усе, що тільки можна: дитячі іграшки, побутова техніка, меблі. Усюди залишаються вибухові пристрої, щоби завдати шкоду населенню і військовим», — розповідає фахівець.

Вибухові пристрої, знайдені саперами ДСНС. © instagram/dsns_ukraine

Спершу група саперів оглядає підхід до будівлі, потім спеціальними пристроями відкриває двері. Усередину входить одна людина, щоб запобігти масовому підриву. За нею фахівці обережно просуваються вглиб будинку. Усі предмети перевіряють за допомогою «кішки» — мотузки із зачіпкою.

«У дверях, у віконних отворах ховають гранати і різні вибухові пристрої. Сходи можуть мінувати різними саморобними вибуховими пристроями, розтяжки встановлюють. Замість лампочки в люстру була вмонтована граната. Коли увімкнеш світло, вона вибухне», — згадує Роман.

Сапери надають перевагу безпеці, а не швидкості. Ретельне перевіряння лише одного будинка може тривати два дні. А в деяких випадках розмінування взагалі неможливе.

«Можна замінувати всю квартиру, усі предмети, що там знаходяться. Коли працювали у Херсоні наші сапері і Нацполіції, то будівлю поліції не змогли розмінувати. Було заміновано все: входи, виходи, предмети. Розміновувати було небезпечно, тож будівлю просто знищили вибухом», — розповідає Драч.

Напередодні посівної рятувальники розміновували для фермерів поля, але через великі обсяги, цього дочекались не всі. Деякі аграрії взяли ризик на себе. Це призвело до смертельних випадків щонайменше в чотирьох областях.

Під час збору врожаю небезпека значно менша, але досі залишаються фермери, які не мають доступу до своїх полів.

«У Харківській області аграрії розпочали працювати на полях. У Донецькій області питання про поля взагалі не стоїть. Насамперед потрібно розмінувати дороги і критичну інфраструктуру, аби населення могло зайти, відновлювати та безпечно існувати», — каже Роман.

Сапери ДСНС України керують машиною для розмінування на околицях Харкова, Україна, 27 жовтня 2022 © Andrii Marienko / AP

На Херсонщині і Харківщині вже працюють механізовані машини розмінування, які передали західні партнери. У подальшому така техніка має з’явитися в Миколаївській та Одеській областях.

Як заявляють в уряді, з урахуванням масштабів небезпечних територій, Україна потребує аналога Рамштайну для повного розмінування. Для цього Київ співпрацює зі США та ЄС.

Зараз рятувальники дають раду проблемі самі, ризикуючи життям. Один із колег Романа торік підірвався на міні і загинув, ще один зазнав контузії. Не минулося без постраждалих і під час цьогорічних ротацій.

«На жаль, випадки травмування та загибелі є. Тому що сапер ловить сапера. У цій ротації, що ми були, на Донеччині було добре, а на Херсонщині загинуло шість чоловік і ще двоє поранені», — ділиться Роман.

Сапери нерідко працюють у зоні «прильотів». Це збільшує напругу та зменшує темп робіт. Під час обстрілів рятувальники мають припинити розмінування й убезпечитись. Цивільні в таких районах, як правило, рідкість.

Супутникові зображення, надані MaxarTechnologies, показують масштаби руйнування у Бахмуті з травня 2022 року по травень 2023 року. AP

«Більшість сіл зруйновані, і місцевих мешканців майже немає. Є зовсім «мертві» села. Там нема навіть куди повертатись, нічого не залишилось. Бувають випадки, що люди повертаються. Зазвичай перед цим вони звертаються до ДСНС», — каже фахівець.

Росія використовує проти України майже весь арсенал наявної зброї. Різноманіття мін, ракет та бомб ускладнює роботу саперів. Певні снаряди можуть вибухнути в найнеочікуваніший момент.

«Є, наприклад, протипіхотні міни, касетні боєприпаси, протитанкові міни більш сучасні, які мають термін дії. Або в них сідає акумулятор, і вони приходять у непридатність, або в них є термін самоліквідації. Наприклад, установлений термін на 14 діб. І якщо ніхто на них не наїхав, вона сама ліквідовується. Але таких мін дуже мало», — пояснює Роман Драч.

За словами фахівця, попри досвід, набутий із минулого року, розмінування навряд чи пришвидшиться.

«Прогнозують, що за такої щільності замінування, що перевищує Іран, Сирію, Ліван, знадобиться близько 70 років для того, щоб розмінувати території. Тому що тепер ми досі знаходимо міни Другої світової і боєприпаси в ґрунті», — каже сапер.