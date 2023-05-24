ПЦУ переходить на новий календар — рішення ухвалив Архієрейський собор

ІСТОРИЧНЕ РІШЕННЯ

Раніше рішення про перехід Української православної церкви на Новоюліанський календар підтримав Священний синод. А тепер «за» проголосували ще й на Архієрейському соборі, про це повідомляє «Бі-Бі-Сі Україна».

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За новим календарем українці, зокрема, відзначатимуть Різдво 25 грудня, а не 7 січня, Водохреще переміститься на 6 січня замість 19, а Миколая — на 6 грудня. А от, скажімо, на Великдень та Трійцю перехід на новий календар ніяк не вплине.

Перейдуть на Новоюліанський календар 1 вересня 2023. І хоча остаточно зміни має затвердити Помісний собор церкви, який відбудеться 27 липня, результати сьогоднішнього голосування на Архієрейському соборі також свідчать про ухвалення відповідного рішення.

Митрополит Епіфаній © ВВС Україна

Складне рішення

Раніше в ПЦУ побоювалися, що віряни не сприймуть зміни та продовжать святкувати по-старому або ж взагалі будуть переходити до Московського патріархату. Але, повномасштабне вторгнення РФ в Україну кардинально змінило ситуацію, зауважує український філософ та релігієзнавиця, доктор філософських наук, професор Ірина Богачевська:

— З 2019 року це питання піднімали, але тоді лише 15% опитаних українців підтримували цей перехід. А, за результатами соціологічних досліджень наприкінці 2022 року, його підтримують уже 70%... Це буде ще однією істотною відмінністю ПЦУ і взагалі українського православ'я від православ'я московського, тому що вони вперто дотримуються юліанського календаря. Отже, це рішення було досить непросте, судячи з того, як воно ухвалювалося.

Архієрейський собор ПЦУ © ВВС Україна

Що і як зміниться?

Уже понад 100 років світська Україна, як і більшість країн світу, живе за Григоріанським календарем, що є більш точним астрономічно у порівнянні зі старим Юліанським, якого дотепер продовжувала дотримуватися й УПЦ. Різниця між ними складає 13 днів. А от Новоюліанський календар, на який тепер переходить Українська православна церква, збігається з світським Григоріанським. Принаймні, так буде ще до 2800 року.

У період від 1 березня 1600 року до 28 лютого 2800 року Новоюліанський календар повністю збігається з Григоріанським.

— Це основна колізія, яка відрізняла, наприклад, православних українців, росіян, білорусів — тих, хто на юліанському календарі, від тих же болгар чи греків, і від усього світу. Весь світ спочатку святкує 25 грудня Різдво, а потім 1 січня — Новий рік. А в нас виходить, що Новий рік ми святкуємо 1 січня, а Різдво в нас настає 7 січня. І саме тому в нас є такий незрозумілий для іноземців звичай, як старий Новий рік 14 числа. Це ось той самий Новий рік за церковним календарем, за юліанським. А зараз у нас буде все як годиться — Різдво 25-го, і Новий рік настає з першого. Піде ось ця традиція так званого старого Нового року, — пояснює релігієзнавиця та доктор філософських наук Ірина Богачевська.

Православне Різдво © AP / Mykola Tys

На думку Ірини Богачевської, перехід вірян на новий стиль відбудеться поступово, без значних незручностей. Щоб звикнути, людям знадобиться кілька років, зауважує вона.

Повернення до Київської купелі

Цей перехід, вважає професорка, серед іншого, вплине на зміцнення зв'язків між ПЦУ та Українською Греко-католицькою церквою. Чи то пак на їх відновлення, адже обидві ці гілки мають древнє спільне коріння:

Голова УГКЦ Святослав © ВВС Україна

— Українська Греко-католицька церква офіційно підпорядковується Ватикану, тобто святому престолу в Римі. Але, при цьому, вона є, й так і називається, церквою східного обряду. Тому що в усіх обрядах, у богослужіннях і в календарі вона завжди відповідала Православній церкві України. Тим самим показуючи нібито свою історичну приналежність до київського християнства. І зараз, наскільки я знаю, що були переговори на рівні митрополита Епіфанія і глави греко-католиків, вони обмінювалися думками з приводу того, щоб уніфікувати ось цей перехід, щоб зробити його спільно. Це теж знову таки, підкреслить ось це прагнення до єдності київського християнства, того, яке йде ще від Володимирового хрещення, усіх тих церков, які вийшли з київської купелі, всі разом, — вважає Ірина Богачевська.

Окрім того перехід на новий календар стане кроком ПЦУ на зближення з іншими православними церквами світу та допоможе зміцнити міжнародні контакти. А от від Московського патріархату Новоюліанський календар допоможе максимально відмежуватися, каже Ірина Богачевська:

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— Російська церква вирізняється закостенілістю та небажанням змін. Увесь православний світ уже усвідомив, що доведеться переходити на календар, який буде наближений до світського. Всі країни послідовно, коли запровадили Григоріанський календар, перейшли на нього одразу й у світському житті. Навіть цей процес був послідовний. А от Російська імперія практично увесь час дотримувалася Юліанського календаря. І так було до 1917 року, коли Ленін своїм декретом ввів Григоріанський календар. Але церква так і залишилася на старому стилі. Церква, так би мовити, на той час із більшовиками не дружила. Це зараз вони фактично є філією ФСБ, а тоді їх гнали, і вони потерпали від атеїстичної влади. Тобто всі ті церкви, які перебували в ареалі Російської православної церкви і перебувають, вони всі дотримувалися цього календаря. А зараз, оскільки УПЦ це абсолютно нова структура, створена під егідою Вселенського патріарха, абсолютно логічним кроком є те, що ми переходимо на той календар, який прийнятий у більшості православних церков.